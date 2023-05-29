Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý

Nam diễn viên Tiết Cương đang có cuộc sống viên mãn bên vợ kém 26 tuổi. Mới đây, anh gây chú ý cho người hâm mộ khi tiết lộ dự định lúc về già.

Nam diễn viên Tiết Cương nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp và khán giả khi tuyên bố kết hôn tuổi 49 cùng vợ trẻ sinh năm 1999 là Ngọc Thưởng. Đến hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên hậu kết hôn vẫn đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ công chúng. Đám cưới của Tiết Cương và bà xã Ngọc Thưởng nhận được nhiều sự chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả Từ khi có vợ, Tiết Cương cũng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội hơn. Anh thậm chí còn lập kênh YouTube mới để cùng vợ chia sẻ cuộc sống đời thường. Cả hai “như hình với bóng” trong những chuyến đi chơi, khám phá ẩm thực, review địa điểm du lịch… Nam diễn viên thích thú giới thiệu vợ là “YouTuber Ngọc Thưởng”, thường xuyên pha trò trong các clip kỷ niệm.

Tiết Cương cởi mở chia sẻ cuộc sống riêng tư nhiều hơn hậu kết hôn Bên cạnh công việc nghệ thuật, Tiết Cương cho biết bản thân đang tập trung nhiều thời gian xây dựng kênh Youtube để kiếm thêm thu nhập. Ngoài niềm đam mê với lĩnh vực xe mô tô, nam nghệ sĩ còn tích cực thực hiện nhiều video về đời sống hôn nhân giản dị. Tiết Cương - Ngọc Thưởng luôn ân cần chăm sóc lẫn nhau Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, Tiết Cương được nữ diễn viên gợi ý về quê sống sau khi "nghỉ hưu". MC Hẹn ăn trưa nói: "Bây giờ, anh còn chạy show, còn cơ hội để bươn chải. Nhưng đến 60 tuổi, anh có thể cân nhắc về quê ở".

Đáp lại, ông xã Ngọc Thưởng thích thú cho biết anh cũng có dự định đó khi về già. Nam diễn viên cho biết thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến giai đoạn anh tập trung toàn tâm toàn ý cho việc nghỉ ngơi, sống bên gia đình. Sau nhiều năm bôn ba, nam diễn viên muốn có cuộc sống thanh bình, rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành thị. Tiết Cương chia sẻ với Cát Tường về cuộc sống lúc về già Trong một số video chia sẻ trên YouTube, nam nghệ sĩ còn vào bếp nấu ăn, trang trí nhà cửa, chăm sóc cây. Những khoảnh khắc tương tác của anh và vợ khiến khán giả thích thú. Nhiều người còn góp ý, đưa thử thách để cả hai "biến hóa" ngôi nhà ngày càng hoàn thiện. Tiết Cương cho biết anh đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành một người chồng Đặc biệt, nam nghệ sĩ rất chiều vợ. Anh thường xuyên đưa Ngọc Thưởng đi chơi, tặng quà đắt tiền… Cặp đôi gây ấn tượng và chiếm thiện cảm của công chúng trong nhiều video du lịch khắp nơi, thăm thú đó đây tại các tỉnh thành của Việt Nam chuẩn ''cặp vợ chồng son''. Tiết Cương đưa vợ đi khám phá du lịch khắp nơi chuẩn cặp ''vợ chồng son''

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' Mới đây nữ diễn viên Cát Tường đã khiến dân tình cười sặc sụa khi công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên trước mặt chính thất.

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