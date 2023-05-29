Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý

Hậu trường 29/05/2023 16:13

Nam diễn viên Tiết Cương đang có cuộc sống viên mãn bên vợ kém 26 tuổi. Mới đây, anh gây chú ý cho người hâm mộ khi tiết lộ dự định lúc về già.

Nam diễn viên Tiết Cương nhận được nhiều lời chúc phúc của đồng nghiệp và khán giả khi tuyên bố kết hôn tuổi 49 cùng vợ trẻ sinh năm 1999 là Ngọc Thưởng. Đến hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên hậu kết hôn vẫn đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ công chúng.  

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 1
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 2
Đám cưới của Tiết Cương và bà xã Ngọc Thưởng nhận được nhiều sự chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả 

Từ khi có vợ, Tiết Cương cũng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội hơn. Anh thậm chí còn lập kênh YouTube mới để cùng vợ chia sẻ cuộc sống đời thường. Cả hai “như hình với bóng” trong những chuyến đi chơi, khám phá ẩm thực, review địa điểm du lịch… Nam diễn viên thích thú giới thiệu vợ là “YouTuber Ngọc Thưởng”, thường xuyên pha trò trong các clip kỷ niệm. 

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 3
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 4
Tiết Cương cởi mở chia sẻ cuộc sống riêng tư nhiều hơn hậu kết hôn 

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Tiết Cương cho biết bản thân đang tập trung nhiều thời gian xây dựng kênh Youtube để kiếm thêm thu nhập. Ngoài niềm đam mê với lĩnh vực xe mô tô, nam nghệ sĩ còn tích cực thực hiện nhiều video về đời sống hôn nhân giản dị. 

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 5
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 6
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 7
Tiết Cương - Ngọc Thưởng luôn ân cần chăm sóc lẫn nhau

Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, Tiết Cương được nữ diễn viên gợi ý về quê sống sau khi "nghỉ hưu". MC Hẹn ăn trưa nói: "Bây giờ, anh còn chạy show, còn cơ hội để bươn chải. Nhưng đến 60 tuổi, anh có thể cân nhắc về quê ở".

Đáp lại, ông xã Ngọc Thưởng thích thú cho biết anh cũng có dự định đó khi về già. Nam diễn viên cho biết thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến giai đoạn anh tập trung toàn tâm toàn ý cho việc nghỉ ngơi, sống bên gia đình. Sau nhiều năm bôn ba, nam diễn viên muốn có cuộc sống thanh bình, rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành thị. 

 

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 8
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 9
Tiết Cương chia sẻ với Cát Tường về cuộc sống lúc về già

 

 

Trong một số video chia sẻ trên YouTube, nam nghệ sĩ còn vào bếp nấu ăn, trang trí nhà cửa, chăm sóc cây. Những khoảnh khắc tương tác của anh và vợ khiến khán giả thích thú. Nhiều người còn góp ý, đưa thử thách để cả hai "biến hóa" ngôi nhà ngày càng hoàn thiện.

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 10
Tiết Cương cho biết anh đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành một người chồng 

Đặc biệt, nam nghệ sĩ rất chiều vợ. Anh thường xuyên đưa Ngọc Thưởng đi chơi, tặng quà đắt tiền… Cặp đôi gây ấn tượng và chiếm thiện cảm của công chúng trong nhiều video du lịch khắp nơi, thăm thú đó đây tại các tỉnh thành của Việt Nam chuẩn ''cặp vợ chồng son''. 

Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 11
Vừa mới lấy vợ không lâu Tiết Cương bỗng tiết lộ kế hoạch lúc về già khiến người hâm mộ chú ý - Ảnh 12
Tiết Cương đưa vợ đi khám phá du lịch khắp nơi chuẩn cặp ''vợ chồng son'' 
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng'

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng'

Mới đây nữ diễn viên Cát Tường đã khiến dân tình cười sặc sụa khi công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên trước mặt chính thất.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tiết Cương cuộc sống Tiết Cương Tiết Cương và vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 30 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 30 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi