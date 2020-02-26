Vừa được về nhà sau ít ngày sinh nở, MC Hồng Phượng đón thêm tin vui bất ngờ

Hậu trường 26/02/2020 15:06

Sau gần 1 tuần sinh con gái, MC Hồng Phượng xuất viện trong sự tháp tùng của nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và sự chào đón của bố mẹ hai bên.

Sáng 22/2, MC Hồng Phượng và ông xã Quốc Cơ hạnh phúc chào đón con thứ 2 ra đời khỏe mạnh. Chân dài 8x sinh mổ con gái nặng 3,4kg. Bé có tên đầy đủ là Giang Khả Vy, tên thân mật là bé Dâu.

Hiện sức khỏe của Én vàng 2006 và con gái đều ổn định. Cả hai được xuất viện vào chiều 25/2. Cô về nhà trong tình yêu thương của chồng Quốc Cơ cùng con trai lớn - bé Bắp. Đặc biệt, bố mẹ chồng và bố mẹ ruột đều đến bệnh viện đón Hồng Phượng về nhà.

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Cả gia đình đến bệnh viện đón mẹ con MC Hồng Phượng về nhà - Ảnh: FB

Sau khi về nhà, Hồng Phượng đã có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Trong khi cô vẫn đang tất bật chuyện tã sữa cho "công chúa nhỏ" thì nhận được tin vui bất ngờ từ ông xã.

Cô hạnh phúc viết: "Mình vừa xuất viện về nhà hôm qua, vẫn còn lu xu bu với hàng nghìn công việc không tên của mẹ bỉm sữa, thế mà anh chồng sáng nay vẫn tỉnh táo, hóm hỉnh bảo 'Vợ... hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của mình đó'. Mình chợt giật mình, chúng ta đã 'hành nhau' 4 năm rồi sao?".

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Tổ ấm viên mãn của cặp đôi sau 4 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

Cô tiếp tục nhắn đến ông xã: "Giờ thì khỏi chạy nhé chồng ơi, bởi lẽ sẽ luôn có 2 cái rada mini Bắp Dâu bám theo bất kể ngày đêm... nói đến đây thì chợt nhớ ra sao mà Dâu xuất hiện đúng lúc nhỉ? Có lẽ đây chính là món quà vô giá của định mệnh đã ban tặng cho gia đình mình".

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Trên trang cá nhân, cặp đôi đồng loạt chia sẻ lại ảnh cưới nhân kỷ niệm đặc biệt - Ảnh: FB

Mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới, vợ chồng nghệ sĩ không tổ chức rình rang mà cùng chia sẻ việc chăm con và tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn bên tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ".

MC Hồng Phượng sinh con thứ 2 cho nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, lộ diện mạo em bé

MC Hồng Phượng sinh con thứ 2 cho nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, lộ diện mạo em bé

Sáng nay, vợ chồng MC Hồng Phượng và 'hoàng tử xiếc' Quốc Cơ vui mừng chào đón con thứ 2 ra đời khỏe mạnh. Vậy là tổ ấm của cặp đôi đã 'đủ nếp đủ tẻ'.

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Từ khóa:   Hồng Phượng Quốc Cơ Quốc Cơ và Hồng Phượng

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