Vừa đoạt giải quán quân Tình Bolero 2017, Hà Thu đã được ngưỡng mộ ngút trời vì hành động tuyệt vời này

Tối 13/11, đêm chung kết Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ đã khép lại với chiến thắng thuộc về top 16 Hoa hậu Trái đất Hà Thu . Sau đêm thi, người đẹp xứ Huế hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến bạn bè và khán giả đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường dài. Đồng thời, cô cũng ngầm thông báo đến fan rằng giải thưởng vinh dự này sẽ là cột mốc đầu tiên đánh dấu con đường dấn thân vào sự nghiệp ca hát của cô.

“QUÁN QUÂN TÌNH BOLERO 2017 - là một món quà rất lớn, là một sự may mắn khởi đầu cho Thu trên con đường ca hát chuyên nghiệp với một ý định nghiêm túc.

Ca hát là một chặng đường dài, không phải ngày một ngày hai nên danh hiệu này chỉ là bước đầu tiên và động lực để Thu Thu cố gắng hoàn thiện giọng hát mình trong tương lai. Thu biết Thu còn quá trẻ và ít ỏi kinh nghiệm cho dòng nhạc huyền thoại - Bolero.

Điều quan trọng nhất, tuy Thu là một viên ngọc thô rất thô nhưng có tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cao độ của tuổi trẻ để mài dũa viên ngọc đó. Thu Thu sẽ trưởng thành và chín muồi hơn trong tương lai để mọi người không phải thất vọng khi đã ủng hộ cho Thu Thu - đó là lời hứa từ Quán quân Tình Bolero 2017” - Hà Thu viết.

Đặc biệt, cuối bài chia sẻ, Hà Thu cho biết sẽ trích 100 triệu đồng từ tiền thưởng để giúp đỡ người dân nơi tâm bão số 12 đi qua. Người đẹp sinh năm 1992 cũng kêu gọi cộng đồng mạng hãy cùng chung tay với cô trong chuyến đi về miền Trung sắp tới.

“Cuối cùng với những may mắn và yêu thương mà Thu nhận được, Thu muốn được chia sẻ với người dân quê hương Thu, nơi vừa trải qua những đợt thiên tai và những trận lũ lụt kéo dài làm thiệt hại quá nhiều cho con người nơi đây.

Thu xin trích 100 triệu đồng từ phần giải thường của mình để ủng hộ cho bà con miền Trung yêu thương. Có ai tham gia cùng Thu Thu về miền Trung để giúp đỡ bà con mình sau thiên tai không nhỉ? Chung tay với Thu Thu nhé mọi người.” - Hà Thu viết.