'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân?

Hậu trường 19/09/2023 06:41

Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới

Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc. Hiện, mọi nhất cử nhất động của doanh nhân U50 đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? - Ảnh 2
Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Thắng Ngô than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ. Đáng chú ý, khi được một người bạn đã bình luận “hãy sống độc thân cho vui vẻ” thì anh không ngần ngại trả lời rằng: “Coi bộ tâm hồn này đã bị tổn thương không thể hồi phục”.  

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? - Ảnh 3
Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Thắng Ngô than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác

Không chỉ vậy, trong hình ảnh mới được Thắng Ngô chia sẻ, cư dân mạng còn soi ra chi tiết nam doanh nhân vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Không biết đây có phải là hành động ngầm cho thấy mối quan hệ hiện tại của anh và Hà Thanh Xuân hay không hay chỉ vì 'vua cá Koi" vẫn còn nặng tình với Hà Thanh Xuân.  

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? - Ảnh 4
Không chỉ vậy, trong hình ảnh mới được Thắng Ngô chia sẻ, cư dân mạng còn soi ra chi tiết nam doanh nhân vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út

Về phía Hà Thanh Xuân, sau thông báo chia tay, cô đã cân bằng lại cuộc sống và nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn đều đặn cập nhật những hình ảnh đời thường hay đi biểu diễn nhưng tuyệt nhiên không còn nhắc gì đến Thắng Ngô.  

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? - Ảnh 5
Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM vào ngày 2/5/2022

Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen biết nhau qua mai mối từ năm 2021. Sau khi anh kiên trì nhắn tin theo đuổi, cô mở lòng hơn vì thấy "Vua cá Koi" là người tình cảm, đáng tin cậy. Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM vào ngày 2/5/2022.

Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô Thắng Ngô

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