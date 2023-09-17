'Vua cá Koi' Thắng Ngô lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất, từ chối nói về Hà Thanh Xuân với lý do này

Sau khi Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay và bị trầm cảm sau đám cưới, mọi động thái của Thắng Ngô đều được cư dân mạng quan tâm và chú ý.

Vừa qua, mối quan hệ giữa cặp đôi ‘Vua cá koi’ Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, cách đây vài ngày, ca sĩ Hà Thanh Xuân tiết lộ đã “đường ai nấy đi” với doanh nhân Thắng Ngô, cả 2 đã không sống cùng nhau gần 1 năm nay. Nữ ca sĩ cho biết, cô và doanh nhân Thắng Ngô vẫn chưa đăng kí kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới. Hành động này của Hà Thanh Xuân cho thấy nữ ca sĩ đã quyết định “dứt tình” với nam doanh nhân dù trước đó nam doanh nhân vẫn đăng tải hình ảnh của Hà Thanh Xuân cho mọi người thấy mối quan hệ vẫn ổn.

Nam doanh nhân Thắng Ngô từ chối nói về Hà Thanh Xuân Về phía Thắng Ngô, anh cho biết bản thân không hiểu vì sao lại xuất hiện tin đồn thất thiệt này: "Những thông tin này đang cố tình bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi và luật sư đang thu thập bằng chứng để tố giác người tung tin thất thiệt". Trên trang cá nhân của mình mới đây, Thắng Ngô cũng trấn an mọi người: "Chào mọi người! Trong thời gian qua có nhiều thông tin về việc mình vay nợ không trả, hoặc những thông tin mang tính bôi nhọ danh dự của mình. Do mình không quan tâm và xem thường việc này nên có một số người đã lợi dụng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để thuận tiện trong việc thu thập chứng cứ, mình rất mong được mọi người giúp đỡ bằng cách chụp màn hình bài viết, cùng những commnet bôi nhọ mình và gởi vào hộp thư Messenger Thang Ngo, Thang Ngo Koi Farm. Nếu có thể, các bạn vui lòng vào trang cá nhân của người bôi nhọ mình để lấy hình ảnh của người đó, số điện thoại, thông tin nơi ở... sẽ thuận lợi cho mình trong việc tố giác hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật của họ. Xin cảm ơn tất cả mọi người!". Chồng cũ Hà Thanh Xuân lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất Bên cạnh đó, khi được hỏi về tình trạng hôn nhân với Hà Thanh Xuân thì anh từ chối trả lời. Thắng Ngô từng sở hữu khối tài sản khủng khi sở hữu vựa cá Koi 30 tỷ đồng, cùng dàn siêu xe đắt đỏ có chiếc lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi chia tay vợ cũ, cư dân mạng không còn thấy hình ảnh này trên trang cá nhân của anh nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ca-koi-thang-ngo-len-tieng-truoc-tin-on-no-nan-chong-chat-tu-choi-noi-ve-ha-thanh-xuan-voi-ly-do-nay-617344.html