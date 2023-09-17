'Vua cá Koi' Thắng Ngô lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất, từ chối nói về Hà Thanh Xuân với lý do này

Hậu trường 17/09/2023 18:06

Sau khi Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay và bị trầm cảm sau đám cưới, mọi động thái của Thắng Ngô đều được cư dân mạng quan tâm và chú ý.

Vừa qua, mối quan hệ giữa cặp đôi ‘Vua cá koi’ Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, cách đây vài ngày, ca sĩ Hà Thanh Xuân tiết lộ đã “đường ai nấy đi” với doanh nhân Thắng Ngô, cả 2 đã không sống cùng nhau gần 1 năm nay.

Nữ ca sĩ cho biết, cô và doanh nhân Thắng Ngô vẫn chưa đăng kí kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới. Hành động này của Hà Thanh Xuân cho thấy nữ ca sĩ đã quyết định “dứt tình” với nam doanh nhân dù trước đó nam doanh nhân vẫn đăng tải hình ảnh của Hà Thanh Xuân cho mọi người thấy mối quan hệ vẫn ổn.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất, từ chối nói về Hà Thanh Xuân với lý do này - Ảnh 1
Nam doanh nhân Thắng Ngô từ chối nói về Hà Thanh Xuân

Về phía Thắng Ngô, anh cho biết bản thân không hiểu vì sao lại xuất hiện tin đồn thất thiệt này: "Những thông tin này đang cố tình bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi và luật sư đang thu thập bằng chứng để tố giác người tung tin thất thiệt".

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Thắng Ngô cũng trấn an mọi người: "Chào mọi người! Trong thời gian qua có nhiều thông tin về việc mình vay nợ không trả, hoặc những thông tin mang tính bôi nhọ danh dự của mình. Do mình không quan tâm và xem thường việc này nên có một số người đã lợi dụng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để thuận tiện trong việc thu thập chứng cứ, mình rất mong được mọi người giúp đỡ bằng cách chụp màn hình bài viết, cùng những commnet bôi nhọ mình và gởi vào hộp thư Messenger Thang Ngo, Thang Ngo Koi Farm. Nếu có thể, các bạn vui lòng vào trang cá nhân của người bôi nhọ mình để lấy hình ảnh của người đó, số điện thoại, thông tin nơi ở... sẽ thuận lợi cho mình trong việc tố giác hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật của họ. Xin cảm ơn tất cả mọi người!".

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất, từ chối nói về Hà Thanh Xuân với lý do này - Ảnh 2
Chồng cũ Hà Thanh Xuân lên tiếng trước tin đồn nợ nần chồng chất

Bên cạnh đó, khi được hỏi về tình trạng hôn nhân với Hà Thanh Xuân thì anh từ chối trả lời. Thắng Ngô từng sở hữu khối tài sản khủng khi sở hữu vựa cá Koi 30 tỷ đồng, cùng dàn siêu xe đắt đỏ có chiếc lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi chia tay vợ cũ, cư dân mạng không còn thấy hình ảnh này trên trang cá nhân của anh nữa.

Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa'

Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa'

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng tải đoạn clip về cuộc trò chuyện với con trai khiến nhiều người xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Thắng Ngô Hà Thanh Xuâ sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 45 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 15 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm