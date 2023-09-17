Mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, cựu tiếp viên hàng không) cầm đầu, Phòng PC02 phát hiện các đối tượng cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Mới đây, theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó các các hoa hậu, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Sau thời gian theo dõi, Phòng PC02 phối hợp với Công an Quận 7 bắt giữ Liêm và Anh. Từ lời khai của 2 đối tượng này, tổ công tác kiểm tra tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7), một khách sạn huyện Bình Chánh và phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là 2 đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm.

Trong đó, T.T.H (ngụ quận 4, từng là hoa hậu Thế giới người Việt và đạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng; N.N.T.T (ngụ Phú Nhuận, hoa khôi du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng…

Tại cơ quan công an, 4 cô gái khai nhận được Liêm và Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà và khách sạn nêu trên.

Còn Liêm và Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam… Sau đó, cả 2 gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

Nếu khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm..: Liêm và Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Anh được hưởng 1000-2000 USD/1lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm.

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái mại dâm, nhất là gái mại dâm cao cấp, Liêm cùng Anh đã móc nối với Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, quê Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc.

Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị liên quan, chia nhiều mũi truy bắt và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

2 đối tượng nằm trong đường dây bán hoa của các hoa hậu, người đẹp - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi thông báo tên của hoa hậu T.T.H tham gia vào đường dây bán dâm, nhiều cư dân mạng bất ngờ réo tên Thanh Thanh Huyền vì cho rằng tên viết tắt trên chính là người đẹp.

Ngồi không cũng dính đạn, Thanh Thanh Huyền bức xúc vì bị réo tên vào đường dây bán dâm

Không để những tin đồn tiêu cực và vu khống bị lan xa, nữ MC đình đám chính thức lên tiếng phủ nhận. Cụ thể, Thanh Thanh Huyền chia sẻ: "Ngay lúc Huyền đang cần mẫn đi làm MC thì những người không cập nhật kỹ tin tức bình luận những thông tin sai lệch trên TikTok của Huyền".

Bài đăng của nữ MC

Thanh Thanh Huyền cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của Pháp luật nếu cư dân mạng tiếp tục tấn công cô trên trang cá nhân. Đồng thời, Thanh Thanh Huyền cũng sẽ không xoá bất kỳ bình luận tiêu cực nào của netizen, cô cho biết đó sẽ là những bằng chứng phục vụ công việc điều tra, xử lý của cơ quan chức năng sau này.

Thanh Thanh Huyền là Miss Charm VietNam

Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền hiện là Miss Charm VietNam chứ không liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt nên những thông tin lan truyền về việc cô có tham gia vào đường dây bán hoa là vô căn cứ.