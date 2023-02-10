Thanh Thanh Huyền tiếp tục bị 'chê' vì màn hô tên cụt lủn tại Miss Charm 2023

Ngày 10/2, 38 thí sinh Miss Charm 2023 đã tiếp tục tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ của cuộc thi. Mỗi người đẹp bắt đầu thể hiện khí chất và năng lượng của chính bản thân thông qua phần hô tên như bao đấu trường khác như Miss Grand và Miss Universe.

Tuy nhiên, Thanh Thanh Huyền lại một lần nữa khiến khán giả bị "tụt cảm xúc" với màn hô tên nhanh như chớp của cô tại sự kiện. Chất giọng của người đẹp đến từ Nha Trang không đủ hào hùng mạnh mẽ khi đọc tên của chính mình lẫn tên của quốc gia đại diện. Chưa kể đến, việc đọc tên quá nhanh của Miss Charm Vietnam 2023 tạo ra cảm giác gấp rút và không có điểm nhấn.

Trước đó, vào ngày 9/2, các thí sinh Miss Charm đã hoàn thành phần thi trang phục áo tắm. Đây là phần thi được nhiều khán giả chờ đợi. Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền diện bộ áo tắm màu vàng, để tóc thẳng và kết hợp với đôi bông tai to tròn làm điểm nhấn. Được trình diễn trên sân nhà, Thanh Thanh Huyền sải những bước đi vô cùng tự tin.