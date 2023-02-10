Thanh Thanh Huyền tiếp tục bị 'chê' vì màn hô tên cụt lủn tại Miss Charm 2023

Hậu trường 10/02/2023 20:30

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 Thanh Thanh Huyền vừa qua đã có màn hô tên được đánh giá là cụt lủn và đáng thất vọng.

Ngày 10/2, 38 thí sinh Miss Charm 2023 đã tiếp tục tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ của cuộc thi. Mỗi người đẹp bắt đầu thể hiện khí chất và năng lượng của chính bản thân thông qua phần hô tên như bao đấu trường khác như Miss Grand và Miss Universe.

Thanh Thanh Huyền tiếp tục bị 'chê' vì màn hô tên cụt lủn tại Miss Charm 2023 - Ảnh 1

Tuy nhiên, Thanh Thanh Huyền lại một lần nữa khiến khán giả bị "tụt cảm xúc" với màn hô tên nhanh như chớp của cô tại sự kiện. Chất giọng của người đẹp đến từ Nha Trang không đủ hào hùng mạnh mẽ khi đọc tên của chính mình lẫn tên của quốc gia đại diện. Chưa kể đến, việc đọc tên quá nhanh của Miss Charm Vietnam 2023 tạo ra cảm giác gấp rút và không có điểm nhấn.

Trước đó, vào ngày 9/2, các thí sinh Miss Charm đã hoàn thành phần thi trang phục áo tắm. Đây là phần thi được nhiều khán giả chờ đợi. Đại diện Việt Nam - Thanh Thanh Huyền diện bộ áo tắm màu vàng, để tóc thẳng và kết hợp với đôi bông tai to tròn làm điểm nhấn. Được trình diễn trên sân nhà, Thanh Thanh Huyền sải những bước đi vô cùng tự tin.

Thanh Thanh Huyền tiếp tục bị 'chê' vì màn hô tên cụt lủn tại Miss Charm 2023 - Ảnh 2

Tuy nhiên, phần trình diễn của Thanh Thanh Huyền vẫn khiến bộ phận fan sắc đẹp lo lắng. Theo đó, trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng tổng thể body cùng cách trang điểm của mỹ nhân Việt vẫn chưa đủ đọ sức với dàn đối thủ quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều khán giả đưa ra lời khuyên Thanh Thanh Huyền cần điều chỉnh góc mặt để không bị vênh quá đà, cũng như cô cần có những bước đi chắc chắn hơn.

Thanh Thanh Huyền tiếp tục bị 'chê' vì màn hô tên cụt lủn tại Miss Charm 2023 - Ảnh 3

Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - Miss Charm - là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ. Đấu trường nhan sắc này được công bố ra mắt từ năm 2019 với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, sau hai lần trì hoãn vì Covid-19, cuộc thi đến nay mới trở lại, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 4-16/2. Đại diện Việt Nam là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996 tại Khánh Hòa. Cô từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023

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Những bức ảnh trong cuộc thi Miss Charm 2023 chưa qua chỉnh sửa của đại diện Việt Nam Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người tranh cãi về nhan sắc và khả năng cạnh tranh của cô tại cuộc thi này.

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