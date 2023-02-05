MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023

Hậu trường 05/02/2023 19:42

Những bức ảnh trong cuộc thi Miss Charm 2023 chưa qua chỉnh sửa của đại diện Việt Nam Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người tranh cãi về nhan sắc và khả năng cạnh tranh của cô tại cuộc thi này.

Cuộc thi Miss Charm 2023 đã khởi động và Thanh Thanh Huyền là đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này. Trong những loạt ảnh do ban tổ chức cũng như Thanh Thanh Huyền đăng tải trên trang cá nhân, cô vô cùng xinh đẹp rạng rỡ.

MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023 - Ảnh 1

Tuy nhiên, khi xem một video mà khán giả ghi lại chưa qua chỉnh sửa thì nhiều người giật mình với diện mạo của Thanh Thanh Huyền. Đại diện của Việt Nam ở Miss Charm 2023 lộ làn da kém săn chắc, có dấu hiệu lão hóa và các đường nét cũng không thực sự cân đối so với ảnh cô tự đăng. Tuy nhiên, không ít người suy đoán do Thanh Thanh Huyền đứng ở chỗ có ánh sáng không đẹp, chiếu thẳng từ trên xuống nên mới bị lộ làn da lấm tấm mụn như vậy.

MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023 - Ảnh 2

Chiều 5/2, Thanh Thanh Huyền lên tiếng khi bị chê bai nhan sắc. "Tôi mong mọi người hãy gặp tôi ở ngoài để thấy tôi như thế nào, còn hình ảnh qua mạng thì tôi không thể nào kiểm soát được. Lúc nào tôi cũng trong tâm thế phải thể hiện bản thân tốt nhất.

Bên cạnh đó, không chỉ tôi mà hầu hết các bạn thí sinh đều thấy áp lực trước ý kiến trái chiều của khán giả. Các bạn đều chia sẻ rằng, ở nước họ, dư luận luôn nghĩ hoa hậu là phải hoàn hảo. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình. Tôi tin sau cuộc thi, các thí sinh, ban tổ chức và khán giả sẽ có cảm nhận riêng về mình", cô nói.

MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023 - Ảnh 3

Sau buổi trao sash và tham gia chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi, người đẹp 27 tuổi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng các ứng viên đến từ nhiều quốc gia tại Miss Charm 2023. Theo Thanh Thanh Huyền, các thí sính năm nay đều rất đẹp, tràn đầy năng lượng và tự tin. "Khi tiếp xúc, tôi thấy họ không chỉ có nhan sắc mà còn có chiều sâu về tri thức. Đây thật sự là một cơ hội và may mắn của tôi khi được là đại diện Việt Nam tại cuộc thi", cô cho hay.

Người đẹp chia sẻ cô thấy vinh dự và tự hào khi có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chính niềm tự hào này giúp Thanh Thanh Huyền có thêm tự tin tại cuộc thi.

MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng về loạt ảnh 'thảm họa' trước thềm Miss Charm 2023 - Ảnh 4

Cô bày tỏ: "Tôi tự hào khi là người Việt Nam, nên khi các bạn hỏi bất cứ điều gì, tôi đều sẵn lòng giải thích. Tôi từng làm công việc là người kết nối, dẫn chương trình trong nhiều năm. Đó là thế mạnh giúp tôi tương tác được nhiều với các bạn và giúp họ cảm thấy nơi đây gần gũi, giống như ngôi nhà của mình.

Ngoài ra, tôi thấy mình còn điểm mạnh về kỹ năng giao tiếp. Theo tôi, ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng nhưng bên cạnh ngoại ngữ thì mình phải là một người thích kết nối với mọi người thì mới thật sự kết nối. Vì trong cuộc thi, các cô gái đều rất xinh đẹp và nổi bật nên nếu mình không giữ được sự kết nối thì đôi khi sẽ cảm thấy bị đuối sức".

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