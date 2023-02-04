Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền những hình ảnh của Thanh Thanh Huyền qua ống kính camera thường nhưng không hoàn hảo.

Sau 2 tuần tập luyện tại Philippines, Thanh Thanh Huyền trở về Việt Nam và nhận vương miện cùng sash Miss Charm Vietnam 2023 trước thềm cuộc thi quốc tế. Xuất hiện trong buổi họp báo công bố và trao vương miện mới đây, người đẹp chiếm trọn spotlight với bộ đầm dạ hội cực kỳ lộng lẫy.

Tuy nhiên qua ống kính camera thường, Thanh Thanh Huyền gây tranh cãi không ít vì lộ nhan sắc thật. Cô lộ da mặt sần sùi, kém sắc và đường nét khuôn mặt khá thô, không cân đối nhiên qua ảnh đã chỉnh sửa. Thanh Thanh Huyền lộ nhan sắc thật qua ống kính camera thường- Ảnh: Internet

Điều này khiến cư dân mạng khá sốc, bất ngờ và đôi chút lo lắng vì chỉ ít lâu nữa, người đẹp sẽ bắt đầu gia nhập đường đua Miss Charm. Song cũng không ít người cho rằng người đẹp bị ánh sáng "hại".

Khán giả nhận xét về Thanh Thanh Huyền - Ảnh: Internet

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt. Cô là MC song ngữ của nhiều chương trình và tạo được dấu ấn vì có thể nói trôi chảy 3000 chữ, 75 tên riêng trong khi trên tay không cầm kịch bản. Người đẹp đang rất quyết tâm chinh phục vương miện Miss Charm 2023 giúp Việt Nam vinh danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thanh-thanh-huyen-gay-tranh-cai-voi-nhan-sac-that-qua-cam-thuong-truoc-them-miss-charm-552546.html