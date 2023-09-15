'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân

Hậu trường 15/09/2023 09:34

Hiện mọi nhất cử nhất động của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" Thắng Ngô đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới

Ngay dưới bài thông báo, Hà Thanh Xuân đã giới hạn bình luận và không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của cư dân mạng. Nữ ca sĩ chỉ tiếp tục cập nhật cuộc sống độc thân qua những chuyến lưu diễn của mình cùng đồng nghiệp. Hình ảnh lộ diện gần đây của nữ ca sĩ có thể thấy rõ nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng rõ rệt. Hà Thanh Xuân còn chia sẻ trạng thái tích cực đến người hâm mộ rằng: "Thương mình một tí cho đời như ý. Có một ngày tốt lành các tình yêu nhé".

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 2
 Hình ảnh lộ diện gần đây của nữ ca sĩ có thể thấy rõ nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng rõ rệt

Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ tan vỡ của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc. Hiện, mọi nhất cử nhất động của doanh nhân U50 đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.  

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 3
Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ tan vỡ của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi

Mới đây, trong phần story trên trang cá nhân, doanh nhân Thắng Ngô gây chú ý khi lộ diện cận cảnh vóc dáng giữa ồn ào biến cố hôn nhân. Nam doanh nhân vén cao phần áo để lộ bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa. Bên cạnh hình ảnh, "Vua cá Koi" còn chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý về tình trạng tinh thần của mình ở thời điểm hiện tại: "Mặt tích cực của việc ăn không ngon, ngủ không yên".  

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 4
 Trong phần story trên trang cá nhân, doanh nhân Thắng Ngô gây chú ý khi lộ diện cận cảnh vóc dáng giữa ồn ào biến cố hôn nhân. Nam doanh nhân vén cao phần áo để lộ bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa

Có thể thấy, so với thời điểm còn mặn nồng với vợ, giờ đây thân hình 'vua cá Koi" có phần gầy gò, tiều tụy thấy rõ và sụt cân hơn hẳn. Dù chưa rõ thực hư chuyện rạn nứt ra sao nhưng nhiều người cho rằng nam doanh nhân đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau ồn ào với Hà Thanh Xuân.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 5
Có thể thấy, so với thời điểm còn mặn nồng với vợ, giờ đây thân hình 'vua cá Koi" có phần gầy gò, tiều tụy thấy rõ và sụt cân hơn hẳn

Khoảng thời gian trước khi Hà Thanh Xuân thông báo 'rạn nứt hôn nhân', Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt. Lời giải thích lần lượt như: Hai vợ chồng đang tập trung đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư, vị doanh nhân bị mất facebook.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân - Ảnh 6
Thời gian gần đây, anh cũng liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan

Không chỉ vậy, anh cũng liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan. Đồng thời “vua cá Koi” cũng tích cực share các hoạt động của Hà Thanh Xuân như khi cô livestream hay làm BGK một cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Ngoài ra khi có người khen vợ, “vua cá Koi” đều vui vẻ cảm ơn.

Hà Thanh Xuân khoe nhan sắc thăng hạng hậu 'chia tay online' với vua cá koi, chứng minh 'phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Hà Thanh Xuân khoe nhan sắc thăng hạng hậu 'chia tay online' với vua cá koi, chứng minh 'phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Hậu chia tay vua cá Koi Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân được nhận xét ngày càng nhuận sắc trong hình ảnh mới đăng tải.

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Vua cá Koi Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô

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