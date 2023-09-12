Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi

Hậu trường 12/09/2023 14:37

Biệt thự của ca sĩ Hà Thanh Xuân tại Mỹ có khu vườn rộng rãi, trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả. Cây nào cũng chi chí quả khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm kết hôn. Theo đó, Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua và khẳng định cả 2 vẫn chưa đăng kí kết hôn.

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm kết hôn

Sau thông báo đổ vỡ hôn nhân với Thắng Ngô, cuộc sống hiện tại của Hà Thanh Xuân thu hút nhiều sự quan tâm. Theo tìm hiểu, Hà Thanh Xuân đi hát từ năm 17 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2005. Sau đó, Hà Thanh Xuân theo gia đình sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca hải ngoại được nhiều người yêu mến.

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 2
Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 3
Tại xứ sở cờ hoa, gia đình Hà Thanh Xuân sở hữu cơ ngơi rất rộng rãi, diện tích nhà và đất lên đến hơn 600m2

Tại xứ sở cờ hoa, gia đình Hà Thanh Xuân sở hữu cơ ngơi rất rộng rãi, diện tích nhà và đất lên đến hơn 600m2. Trong đó khu vực thường xuyên được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân chính là khu vườn ngập tràn hoa quả như bơ, cam, lựu, đào, hồng, táo đỏ, táo tàu,... Đặc biệt cây nào cây nấy chi chít quả nên nhà cô phải làm cột chống đỡ cho cây khỏi gãy cành. Không chỉ vậy vì gia đình cô rất thích sen đá nên trong vườn có đến hàng trăm chậu sen đá.

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 4
Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 5
 Khu vườn ngập tràn hoa quả của nhà Hà Thanh Xuân như bơ, cam, lựu, đào, hồng, táo đỏ, táo tàu,... Đặc biệt cây nào cây nấy chi chít quả nên nhà cô phải làm cột chống đỡ cho cây khỏi gãy cành.

Trong một clip giới thiệu khu vườn năm 2021, nữ ca sĩ cho biết ban đầu mình chỉ mua rất ít cây nhưng nhờ đất tốt và sen đá dễ sống nên cứ thế lớn lên và phủ kín sân vườn. “Nếu quý vị nào thích sen đá thì có thể đến thăm, Hà Thanh Xuân sẽ cho mọi người một vài giống khác nhau, đem về bỏ chậu là cây sẽ lan ra rất nhanh, rất dễ trồng” - nữ ca sĩ vui vẻ tiết lộ. 

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 6
Nữ ca sĩ cho biết ban đầu mình chỉ mua rất ít cây nhưng nhờ đất tốt và sen đá dễ sống nên cứ thế lớn lên và phủ kín sân vườn

Khu vườn cũng có rất nhiều hoa hồng được trồng dọc theo lối đi vì ba Hà Thanh Xuân rất thích hoa hồng. Nhờ vậy mà nữ ca sĩ có những tấm ảnh selfie xinh đẹp bên hoa hồng. Mẹ Hà Thanh Xuân cũng tranh thủ trồng một số loại rau thơm như sả, rau húng, hành lá,... để gia đình sử dụng. “Đây là nơi Hà Thanh Xuân rất thích khi ở nhà, đem lại cho mình cảm giác ấm cúng. Nhiều khi Xuân cũng tập những bài hát mới, đi ra vườn hít thở không khí trong lành” - cô cho biết.

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 7
Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 8
“Đây là nơi Hà Thanh Xuân rất thích khi ở nhà, đem lại cho mình cảm giác ấm cúng. Nhiều khi Xuân cũng tập những bài hát mới, đi ra vườn hít thở không khí trong lành” - cô cho biết

Mới đây nhất, sáng 11/9, Hà Thanh Xuân đã có động thái đầu tiên sau thông báo đường ai nấy đi với "vua cá Koi" Thắng Ngô. Nữ ca sĩ 8x xuất hiện rạng rỡ vui vẻ, thần sắc tươi tắn. Có thể thấy, nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần ổn định sau biến cố hôn nhân. Hiện tại cô tập trung cho công việc ca hát và đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đặc biệt, cô còn chia sẻ cảm xúc hiện tại đang cảm thấy hạnh phúc ở bức hình này. Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 9

Choáng ngợp cơ ngơi khang trang, rộng đến 600m2 của Hà Thanh Xuân ở Mỹ: Cây trái trĩu quả, hoa phủ lối đi - Ảnh 10
Hà Thanh Xuân lộ diện rạng rỡ sau thông báo 'đường ai nấy đi' với doanh nhân Thắng Ngô

Về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, sau chia sẻ tan vỡ của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Đáng chú ý, khoảng thời gian trước đó, Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt. Lời giải thích lần lượt như: Hai vợ chồng đang tập trung đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư, vị doanh nhân bị mất facebook. Động thái của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy "khó hiểu" và đang mong chờ một động thái rõ ràng hơn từ phía nam doanh nhân.

Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online'

Vua cá Koi Thắng Ngô 'ngó lơ' tuyên bố 'đường ai nấy đi' của Hà Thanh Xuân, có động thái đầu tiên sau màn 'chia tay online'

1 ngày sau thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân gây náo loạn khắp cõi mạng, thì đúng tối 11/9, vua cá koi Thắng Ngô lại có động thái đầy bất ngờ.

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