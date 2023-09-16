Hà Thanh Xuân thông báo rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, một nữ ca sĩ thân thiết bày tỏ: May nhận ra sớm

Hậu trường 16/09/2023 15:18

Lời chia sẻ của ca sĩ Như Loan dành cho Hà Thanh Xuân thu hút nhiều sự chú ý.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn.

Hà Thanh Xuân thông báo rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, một nữ ca sĩ thân thiết bày tỏ: May nhận ra sớm - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới

Ngay dưới bài đăng thông báo, dưới phần chia sẻ này của Hà Thanh Xuân, người quen, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đều vào an ủi, động viên cô. Đáng chú ý là bình luận của ca sĩ Như Loan dưới bài viết:

"Cuối cùng em đã đứng dậy. Những người yêu thương em sẽ rất buồn vì hơn ai hết, họ muốn idol của họ được hạnh phúc, nhưng đó không phải là lý do họ yêu thương em, họ yêu thương em bởi giọng hát và con người của em, cho nên em khỏi phải lo. Cuộc sống còn dài lắm em ơi. Em sẽ có nhiều cơ hội để tìm lại một nửa cuộc đời của mình. May mắn của em là em nhận ra được sự bất đồng rất sớm và không bị "vướng" những vấn đề khó "gỡ".

Thanh Xuân vẫn còn đang ở bên em. Hãy cho là một bài học vì dù sao đi nữa, lúc em đang ở trong giai đoạn màu hồng thì đã có những kỷ niệm đẹp. Giữ lại những cái đó, cám ơn cuộc đời và bước đi tiếp nhé em". Không chỉ vậy, Bảo Thy cũng bày tỏ thương cảm cho Hà Thanh Xuân.

Hà Thanh Xuân thông báo rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, một nữ ca sĩ thân thiết bày tỏ: May nhận ra sớm - Ảnh 2

Chia sẻ của ca sĩ Như Loan dưới bài thông báo của Hà Thanh Xuân

Hậu thông báo chia tay, ca sĩ thường xuyên cập nhật tình trạng hiện tại trên mạng xã hội. Có thể thấy sau biến cố cuộc sống, Hà Thanh Xuân đã cân bằng lại cuộc sống và thể trạng tốt nhất. Thay vì đau buồn, nữ ca sĩ quay trở lại âm nhạc, từ đó tự tìm niềm vui cho chính mình.

Hà Thanh Xuân thông báo rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, một nữ ca sĩ thân thiết bày tỏ: May nhận ra sớm - Ảnh 3
Như Loan chia sẻ: "Thanh Xuân vẫn còn đang ở bên em. Hãy cho là một bài học vì dù sao đi nữa, lúc em đang ở trong giai đoạn màu hồng thì đã có những kỷ niệm đẹp"

Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen biết nhau qua mai mối từ năm 2021. Sau khi anh kiên trì nhắn tin theo đuổi, cô mở lòng hơn vì thấy "Vua cá Koi" là người tình cảm, đáng tin cậy. Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM vào đúng ngày 2/5/2022.

Hà Thanh Xuân thông báo rạn nứt hôn nhân với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, một nữ ca sĩ thân thiết bày tỏ: May nhận ra sớm - Ảnh 4
Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen biết nhau qua mai mối từ năm 2021. Sau khi anh kiên trì nhắn tin theo đuổi, cô mở lòng hơn vì thấy "Vua cá Koi" là người tình cảm, đáng tin cậy

Ngay sau tiệc cưới, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện hôn nhân trước đó của "Vua cá Koi". Đáp trả lại những bình luận tiêu cực, Thắng Ngô đăng đàn bênh vực Hà Thanh Xuân, khẳng định không có chuyện "người thứ ba"

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'Vua cá Koi' Thắng Ngô lộ rõ tình trạng đáng lo ngại sau tuyên bố 'rạn nứt hôn nhân' của bà xã Hà Thanh Xuân

Hiện mọi nhất cử nhất động của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" Thắng Ngô đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô Hà Thanh Xuân kết hôn

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