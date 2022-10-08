'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia'

Thời gian vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Việt Nam đã gây ra không ít bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Thế nhưng, vượt qua tất cả, cặp đôi vợ chồng son vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Gần đây nhất, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô liên tục chia sẻ hình ảnh cùng bà xã đi du lịch, shopping tại Thái Lan. Anh vui vẻ đợi Hà Thanh Xuân mua đồ hiệu và chiều theo sở thích của cô.

Được biết, sau đám cưới vào đầu tháng 5, vợ chồng Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đã dành thời gian đi du lịch ở Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, sau khi kết hôn, Thắng Ngô không sang Mỹ định cư cùng vợ trẻ mà ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc kinh doanh. Nói về lý do chọn "mỗi người một nơi", đại gia sinh năm 1975 bất ngờ cho biết: "Công việc anh ở Việt Nam nên chưa nghĩ đến việc qua Mỹ ở em à. Công việc và nhà cửa vợ anh ở bên Mỹ nên cứ thuận theo thời thế thôi em".