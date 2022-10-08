'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia'

Hậu trường 08/10/2022 09:27

Sau đám cưới, 'vua cá Koi' Thắng Ngô liên tục thể hiện tình yêu, sự cưng chiều dành cho vợ trẻ Hà Thanh Xuân.

Thời gian vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Việt Nam đã gây ra không ít bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Thế nhưng, vượt qua tất cả, cặp đôi vợ chồng son vẫn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Gần đây nhất, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô liên tục chia sẻ hình ảnh cùng bà xã đi du lịch, shopping tại Thái Lan. Anh vui vẻ đợi Hà Thanh Xuân mua đồ hiệu và chiều theo sở thích của cô. 

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia' - Ảnh 1
'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia' - Ảnh 2
Được biết, sau đám cưới vào đầu tháng 5, vợ chồng Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đã dành thời gian đi du lịch ở Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, sau khi kết hôn, Thắng Ngô không sang Mỹ định cư cùng vợ trẻ mà ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc kinh doanh. Nói về lý do chọn "mỗi người một nơi", đại gia sinh năm 1975 bất ngờ cho biết: "Công việc anh ở Việt Nam nên chưa nghĩ đến việc qua Mỹ ở em à. Công việc và nhà cửa vợ anh ở bên Mỹ nên cứ thuận theo thời thế thôi em".

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia' - Ảnh 3
'Vua cá Koi' Thắng Ngô giải thích lý do không định cư tại Mỹ, để vợ chồng chịu cảnh 'mỗi người một nơi' - Ảnh: Chụp màn hình

Vào thời gian xa nhau, “Vua cá Koi” cùng từng bày tỏ nhớ “nửa kia” da diết đến nỗi làm thơ trên Facebook. Cụ thể, anh viết: “Sáng nay cafe một mình. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Nhớ em bao nhiêu cho vừa. Em ơi, em ơi...!”.

Được biết, sau đám cưới vào đầu tháng 5, vợ chồng Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đã dành thời gian đi du lịch ở Việt Nam. Sau đó, nữ ca sĩ đã quay lại Mỹ để bắt đầu các hoạt động nghệ thuật. Khi sắp xếp được thời gian và công việc tại Việt Nam, vua cá Koi sẽ sang Mỹ thăm vợ.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ tiết lộ lý do không sang Mỹ định cư cùng vợ, liên tục bày tỏ nỗi nhớ da diết khi xa cách 'nửa kia' - Ảnh 4
Vào thời gian xa nhau, “Vua cá Koi” cùng từng bày tỏ nhớ “nửa kia” da diết đến nỗi làm thơ trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Nam đại gia cũng thường xuyên tháp tùng Hà Thanh Xuân đến các sự kiện, hoạt động nghệ thuật. Không những vậy, ở nhà anh còn vào bếp, làm vườn, chăm sóc cưng chiều bà xã hết mực. Dù vậy, khi khán giả  bày tỏ lo ngại tình cảm của cặp đôi sẽ gặp trắc trở, phai nhạt vì khoảng cách địa lý, nam doanh nhân khẳng định: “Không vấn đề gì đâu em. Những gì vợ chồng anh đã trải qua cùng nhau không dễ gì trên đời này mấy người có”.

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