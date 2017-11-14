Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng

Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ekip của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại.

Vừa qua, sự việc phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream trắng trợn ngay tại rạp làm Ngô Thanh Vân và ê-kíp thực hiện vô cùng bức xúc. Ngô Thanh Vân đã ngay lập tức thể hiện sự giận dữ cũng như thất vọng về hành động này trên trang cá nhân của mình.

Làm phim đã khó, thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những người vô ý thức livestream như vậy! Mọi người hãy giúp report trang phim+ . Để những người giết phim Việt như thế này biến mất trên cõi đời này! Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất !!! Tôi quá thất vọng!"

Sự việc trên không chỉ làm làm ê-kíp thực hiện bộ phim bức xúc mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng các nhà đạo diễn phim Việt Nam. Trong đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tức giận chia sẻ với Saostar: "Tôi nghĩ nên phạt tù và phạt tiền ở mức khung cao nhất của mức vi phạm để răn đe. Vì lần nào bắt được cũng cảnh cáo rồi tha nên nhiều người không sợ. Tôi mong lần này Ngô Thanh Vân làm căng, làm tới cùng luôn, đừng tha nữa".

Chiều hôm qua (13/11), bộ phim Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã bị quay lén và livestream trên mạng xã hội. Trong gần một giờ đồng hồ livestream với hơn 200.000 lượt xem trước khi bị xóa, ê-kíp thực hiện bộ phim có thể bị thiệt hại đến hơn 300 triệu đồng.

Sau khi phát hiện hành vi quay lén trên, nhà sản xuất cùng với các đơn vị có liên quan đã truy tìm và bắt tại trận N.V.Tr (sinh năm 1998, cư trú tại TP.Vùng Tàu).

Kẻ tình nghi đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm. Theo quy định của của Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về tội xâm phạm quyền tác giả, hành vi này có thể bị phạt với mức cao nhất là 1 tỷ đồng và 3 năm tù giam, thấp nhất là khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã vô cùng khó hiểu và đặt ra nghi vấn có thể người quay lén trên đã được tha bổng bởi vì Tr. đã nhắn tin cho nhà sản xuất Ngô Thanh Vân để xin lỗi.