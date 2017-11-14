Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng

Hậu trường 14/11/2017 11:16

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhắc nhở Ngô Thanh Vân nên làm đến cùng vụ việc bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" bị livestream để làm gương cũng như răn đe những người khác.

Vừa qua, sự việc phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream trắng trợn ngay tại rạp làm Ngô Thanh Vân và ê-kíp thực hiện vô cùng bức xúc. Ngô Thanh Vân đã ngay lập tức thể hiện sự giận dữ cũng như thất vọng về hành động này trên trang cá nhân của mình. 

Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ekip của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại. 

Làm phim đã khó, thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những người vô ý thức livestream như vậy! Mọi người hãy giúp report trang phim+ . Để những người giết phim Việt như thế này biến mất trên cõi đời này! Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất !!! Tôi quá thất vọng!"

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng - Ảnh 1
Sự thất vọng và chán nản của Ngô Thanh Vân khi đứa con tinh thần bị quay lén trắng trợn - Ảnh: FBNV

Sự việc trên không chỉ làm làm ê-kíp thực hiện bộ phim bức xúc mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng các nhà đạo diễn phim Việt Nam. Trong đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tức giận chia sẻ với Saostar: "Tôi nghĩ nên phạt tù và phạt tiền ở mức khung cao nhất của mức vi phạm để răn đe. Vì lần nào bắt được cũng cảnh cáo rồi tha nên nhiều người không sợ. Tôi mong lần này Ngô Thanh Vân làm căng, làm tới cùng luôn, đừng tha nữa".

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng - Ảnh 2
Vũ Ngọc Đãng khuyên Ngô Thanh Vân không nên tha thứ cho những hành vi livestream thiếu ý thức này nữa - Ảnh: Internet

Chiều hôm qua (13/11), bộ phim Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã bị quay lén và livestream trên mạng xã hội. Trong gần một giờ đồng hồ livestream với hơn 200.000 lượt xem trước khi bị xóa, ê-kíp thực hiện bộ phim có thể bị thiệt hại đến hơn 300 triệu đồng.

Sau khi phát hiện hành vi quay lén trên, nhà sản xuất cùng với các đơn vị có liên quan đã truy tìm và bắt tại trận N.V.Tr (sinh năm 1998, cư trú tại TP.Vùng Tàu). 

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng - Ảnh 3
Thanh niên quay lén phim Cô Ba Sài Gòn đã bị bắt quả tang tại trận - Ảnh: Internet

Kẻ tình nghi đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm. Theo quy định của của Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về tội xâm phạm quyền tác giả, hành vi này có thể bị phạt với mức cao nhất là 1 tỷ đồng và 3 năm tù giam, thấp nhất là khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã vô cùng khó hiểu và đặt ra nghi vấn có thể người quay lén trên đã được tha bổng bởi vì Tr. đã nhắn tin cho nhà sản xuất Ngô Thanh Vân để xin lỗi.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân mặc áo dài trong lễ rước dâu gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh Ngô Thanh Vân mặc áo dài trong lễ rước dâu gây xôn xao mạng xã hội

Không ít người cho rằng nữ diễn viên Ngô Thanh Vân cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời độc thân để lên xe hoa ở tuổi 38.

Xem thêm
Từ khóa:   phim cô Ba Sài Gòn Ngô Thanh Vân Vũ Ngọc Đãng phim cô ba sài gòn bị livestream

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42