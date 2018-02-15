Vũ Hoàng Việt vẫn cô đơn sau khi chia tay bạn gái đại gia?

Hậu trường 15/02/2018 11:58

Mặc cho những đồn thổi về việc có tình mới, Vũ Hoàng Việt vẫn đang một mình lẻ bóng dịp Valentine sau khi chia tay người tình đại gia.

Cách đây không lâu, Vũ Hoàng Việt gây xôn xao khi chia tay bạn gái đại gia Yvonne Thúy Hoàng sau 5 năm mặn nồng. Khoảng thời gian đó, nam người mẫu thường xuyên chia sẻ những dòng tâm trạng buồn và khẳng định anh vẫn còn rất yêu bạn gái. 

Vũ Hoàng Việt vẫn cô đơn sau khi chia tay bạn gái đại gia? - Ảnh 1
Sau 5 năm bên nhau, Vũ Hoàng Việt và bạn gái đại gia 60 tuổi đã chính thức chia tay cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay bạn gái, Vũ Hoàng Việt dồn hết thời gian cho công việc và từ thiện. Tuy nhiên, có vẻ anh vẫn chưa nguôi nỗi buồn, nhất là vào dịp Valentine. Vào thời điểm này của những năm trước, anh và Yvonne Thúy Hoàng đang hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng vào ngày lễ Tình nhân năm nay, Vũ Hoàng Việt vẫn một mình lẻ bóng. Năm nay, nam người mẫu dành những món quà nhỏ cho những người anh yêu quý. 

Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao về việc Vũ Hoàng Việt có tình mới. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời đồn thổi. Có vẻ Vũ Hoàng Việt chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc mới. Quan trọng nhất, anh chưa tìm được mẫu bạn gái lý tưởng như đã từng chia sẻ trước đây: “Ước gì có ai đó cũng nhẹ nhàng, rõ ràng đến với mình nhỉ? Mình sẽ không quan trọng tuổi tác đâu, mình không quan tâm đến việc cùng trang lứa".

Và có lẽ, anh vẫn chưa quên được người bạn gái mà anh từng yêu sâu đậm 5 năm.

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