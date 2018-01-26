Công khai tiêu chí chọn vợ tương lai, Vũ Hoàng Việt để lộ ‘hợp đồng tình yêu’ 5 năm với bạn gái tỷ phú?

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Vũ Hoàng Việt không ít lần ẩn ý chuyện chia tay bạn gái tỷ phú. Mặc dù những người trong cuộc không lên tiếng thừa nhận song những người tinh ý có thể dễ dàng nhận ra chuyện tình của cả hai đang gặp trục trặc. Và mới đây, cựu người mẫu sinh năm 1989 đã chính thức thừa nhận chuyện chia tay Yvonne Thúy Hoàng.

Chuyện tình "đũa lệch" của cựu người mẫu Vũ Hoàng Việt và đại gia Yvonne Thúy Hoàng đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Bất chấp việc bị "tố" lợi dụng lẫn nhau, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau suốt 5 năm trời.

Yvonne Thúy Hoàng từng nói sẽ yêu Vũ Hoàng Việt trong 5 năm - Ảnh: FBNV

Vũ Hoàng Việt chia sẻ trên trang cá nhân: “Chính thức chia sẻ chuyện tình mình và Yvonne. Mình và Yvonne ‘chia tay’ rất nhẹ nhàng và chúng mình vẫn cam kết làm bạn với nhau. Yvonne có nói là sẽ đi với mình 5 năm, mình cứ tưởng Yvonne nói chơi thôi, không ngờ cuối tháng 6 vừa qua Yvonne đã ra đi trong khi mình vẫn còn yêu quý Yvonne. Yvonne nói lí do của sự ra đi là: ‘Muốn mình tìm người cùng trang lứa để lấy làm vợ và có con’, vì Yvonne sẽ không làm ‘vợ’ ai cả.

Hình ảnh hạnh phúc của cả hai thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

Yvonne từng động viên và nói mình: Đi chơi nhiều đi để quen nhiều người, mới tìm được ý trung nhân. Nhưng thật sự mình rất mệt mỏi với những thật hư ngoài đời, có nhiều người đến với mình mình cứ tưởng họ thật lòng, nhưng thật ra quá nhiều dối trá. Khi quen Yvonne, cuộc đời quá bình an, Yvonne rất thật và rất rõ ràng khi đã nói gì là sẽ làm điều ấy ngay, mình cũng thế”.