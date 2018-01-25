Vũ Hoàng Việt bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về nguyên nhân khiến tình yêu với bạn gái tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng đổ vỡ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Vũ Hoàng Việt khiến dân mạng xôn xao khi đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về chuyện tình cảm của mình với "máy bay bà già". Cụ thể, anh chia sẻ: “Là một người phụ nữ dù bạn trẻ đẹp, có chút tiền nhưng bạn không khéo léo trong cư xử, không tôn trọng người yêu thì tôi cũng không cần".

Vũ Hoàng Việt cho rằng cách cư xử khéo léo và sự tôn trọng chính là hai yếu tố quan trọng giúp tình yêu bền vững - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Vũ Hoàng Việt nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều bạn bè và khán giả tỏ ra đồng tình với quan điểm tình yêu của anh. Phụ nữ dù có xinh đẹp, nhiều tiền nhưng không khéo léo trong cách cư xử và tôn trọng người yêu thì mối quan hệ không thể kéo dài.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng cựu người mẫu đang "đá xéo" Yvonne Thúy Hoàng. Một số cư dân mạng suy đoán Vũ Hoàng Việt đang ám chỉ nguyên nhân chia tay với bạn gái cũ.

Anh nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vũ Hoàng Việt khiến công chúng hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái tuyển người yêu trên trang cá nhân. Dù những người trong cuộc chưa lên tiếng chính thức song dân mạng tin rằng cả hai đã đường ai nấy đi sau nhiều năm yêu nhau.

Nhiều người hoài nghi Vũ Hoàng Việt và bạn gái đã chia tay - Ảnh: FBNV

Hình ảnh hạnh phúc của Vũ Hoàng Việt và Yvonne Thúy Hoàng thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hoang-viet-buc-xuc-dang-dan-tiet-lo-ly-do-chia-tay-ban-gai-ty-phu-u60-269119.html