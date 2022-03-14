Vợ Xuân Bắc phát hiện một điều tức đến mức đập nát điện thoại của con, vội cảnh báo phụ huynh ngăn chặn ngay!

Vợ Xuân Bắc có hành động cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm tra thường xuyên điện thoại của con mình gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ hài được nhiều thế hệ già, trẻ yêu thích nhất hiện nay. Không chỉ khán giả ngưỡng mộ anh vì tài năng diễn xuất, dẫn chương trình mà còn cả cuộc sống gia đình, đời tư hạnh phúc bên vợ cùng các cậu con trai. Những câu chuyện xoay quanh đời sống của nam nghệ sĩ được nhiều người quan tâm, chú ý. Gia đình nhỏ hạnh phúc của Xuân Bắc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải dòng trạng thái gây nhiều tranh cãi với nội dung như sau: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Dòng chia sẻ của vợ Xuân Bắc gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, như chị chia sẻ, con trai mình bị dụ vào các nhóm chat có chứa hình ảnh 18+ khiến chị vô cùng tức giận. Qua sự việc trên, bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cảnh báo các bậc phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra điện thoại của con để kịp thời ngăn cản thành phần xấu. Hành động phê phán này của bà xã Xuân Bắc đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ netizen. Có một số ý kiến bênh vực, đồng tình với cách xử lý này nhưng cũng không ít người cho rằng, việc đăng tải chuyện riêng tư của con trai lên mạng xã hội không giúp ích gì cho việc dạy con mà càng khiến con bị chỉ trỏ, soi mói. Đã vậy, con trai của Xuân Bắc cũng được nhiều người yêu mến nên khiến câu chuyện này càng bị lan truyền xa hơn. có thể bị bạn bè xa lánh, cười chê.

Netizen có nhiều ý kiến trái chiều về hành động chỉ trích con trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, công việc lên mạng xã hội. Cô cũng từng được khán giả biết đến khi tham gia tiểu phẩm hài cùng Xuân Bắc trong gala Gặp nhau cuối năm 2004 với vai diễn Tạ Thị Lạng. Chuyện tình của cặp đôi cũng bén duyên từ đây, sau vài năm hẹn hò họ quyết định về chung một nhà.

Phẫn nộ tin đồn NS Công Lý đã qua đời, còn được MC Thảo Vân, Xuân Bắc khóc tiễn đưa Thông tin nghệ sĩ Công Lý qua đời hiện đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật và khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

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