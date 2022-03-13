Thông tin nghệ sĩ Công Lý qua đời hiện đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật và khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Việc nhiều nghệ sĩ bị đồn đã qua đời hiện đang là vấn đề gây nhức nhối khi mà những kẻ tung tin lại lợi dụng việc này để kiếm lợi cho bản thân mình. Cũng vì thế mà nhiều nghệ sĩ cảm thấy hốt hoảng vì bản thân tự dưng qua đời trong khi mình vẫn còn sống sờ sờ, bên cạnh đó thì tên tuổi của họ cũng tổn thất không hề ít.

Ảnh chụp bài viết tung tin giả về việc nghệ sĩ Công Lý qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải bức ảnh chụp màn hình bài viết có nội dung là nghệ sĩ Công Lý đã qua đời khiến cho công chúng vô cùng hoang mang. Cụ thể, bài đăng này còn tiết lộ nam nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 48 tại bệnh viện Việt Đức, thông tin này được chia sẻ bởi các đồng nghiệp của anh như Xuân Bắc, Vân Dung và Cẩm Vân kèm với chú thích: "Vĩnh biệt anh, mong anh siêu thoát".

NS Công Lý đang cố gắng tập luyện để sớm trở lại với công việc trong thời gian tới - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, thông tin trên thật ra hoàn toàn là bịa đặt, kẻ thêu dệt ra tin tức này chỉ vì muốn kiếm lợi bằng cách câu like và câu view. Hành động này đã khiến cho không những ảnh hưởng đến nghệ sĩ Công Lý mà còn ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ, yêu mến anh.

Nhiều nghệ sĩ như Chí Trung hay Duy Khánh cũng từng bị đồn là đã qua đời - Ảnh: Internet

Được biết, trường hợp của nghệ sĩ Công Lý không phải là lần đầu mà một người nổi tiếng bị đem sự sống chết ra để câu like. Trước đây, đã có những nghệ sĩ như diễn viên Duy Khánh, Thúy Nga, danh hài Chí Trung,... đều từng là nạn nhân của việc bị tung tin đồn thất thiệt rằng họ đã qua đời.

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