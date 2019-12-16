Vợ Thành Trung xuất viện sau gần 1 tuần 'vượt cạn', cận mặt cặp song sinh bụ bẫm

MC Thành Trung vui mừng thông báo sức khỏe bà xã Ngọc Hương đã ổn định sau sinh và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng.
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Ngày 11/12 vừa qua, MC Thành Trung và bà xã Ngọc Hương hân hoan chào đón cặp song sinh chào đời khỏe mạnh. Niềm vui của gia đình như nhân đôi khi hai quý tử ra đời đúng dịp đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi.
Sau gần 1 tuần "vượt cạn", sức khỏe của vợ con Thành Trung đã ổn định và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Anh vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân: "Gia đình cháu xin gửi lời cám ơn đến các bác, các cô, các chú đã chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng cháu ạ! Chúng cháu về nhà đây ạ! Còn ba cháu lại đi kiếm sữa cho các cháu đây ạ".
Kèm theo đó, Thành Trung còn đăng tải ảnh khoe cận mặt hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Dù mới được vài ngày tuổi, "cặp heo vàng" đã lớn phổng phao, bụ bẫm đáng yêu. Dưới bài viết, vợ chồng Thành Trung nhận về vô số lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.
Sau 3 năm tìm hiểu, Thành Trung và Ngọc Hương kết hôn vào năm 2017. Bà xã nam MC sinh năm 1991, là một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên sau khi có bầu, cô nghỉ làm để ở nhà tịnh dưỡng.