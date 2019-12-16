Vợ Thành Trung xuất viện sau gần 1 tuần 'vượt cạn', cận mặt cặp song sinh bụ bẫm

Hậu trường 16/12/2019 16:47

MC Thành Trung vui mừng thông báo sức khỏe bà xã Ngọc Hương đã ổn định sau sinh và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Ngày 11/12 vừa qua, MC Thành Trung và bà xã Ngọc Hương hân hoan chào đón cặp song sinh chào đời khỏe mạnh. Niềm vui của gia đình như nhân đôi khi hai quý tử ra đời đúng dịp đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. 

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Hai cậu bé chào đời nặng 3,34kg và 3,38kg có tên thân mật ở nhà là Goku và Daino - Ảnh: FB
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Nhiều ngày qua, Thành Trung gác mọi công việc để vào bệnh viện chăm sóc vợ và con nhỏ - Ảnh: FB

Sau gần 1 tuần "vượt cạn", sức khỏe của vợ con Thành Trung đã ổn định và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Anh vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân: "Gia đình cháu xin gửi lời cám ơn đến các bác, các cô, các chú đã chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng cháu ạ! Chúng cháu về nhà đây ạ! Còn ba cháu lại đi kiếm sữa cho các cháu đây ạ".

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Ngọc Hương rạng rỡ trong ngày xuất viện - Ảnh: FB

Kèm theo đó, Thành Trung còn đăng tải ảnh khoe cận mặt hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Dù mới được vài ngày tuổi, "cặp heo vàng" đã lớn phổng phao, bụ bẫm đáng yêu. Dưới bài viết, vợ chồng Thành Trung nhận về vô số lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

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Ảnh cận mặt quý tử vừa được nam MC chia sẻ ít giờ trước - Ảnh: FB
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Cặp song sinh nhà nam nghệ sĩ rất bụ bẫm - Ảnh: FB

Sau 3 năm tìm hiểu, Thành Trung và Ngọc Hương kết hôn vào năm 2017. Bà xã nam MC sinh năm 1991, là một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên sau khi có bầu, cô nghỉ làm để ở nhà tịnh dưỡng.

MC Thành Trung lần đầu khoe ảnh cận mặt cặp quý tử mới sinh, hé lộ tên thân mật của các con

MC Thành Trung lần đầu khoe ảnh cận mặt cặp quý tử mới sinh, hé lộ tên thân mật của các con

Hạnh phúc khi đón quý tử song sinh nhân ngày U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, MC Thành Trung nghẹn ngào chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm cha lần hai.

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Từ khóa:   Thành Trung vợ Thành Trung Thành Trung và Ngọc Hương

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