Chia sẻ của vợ nam ca sĩ Vbiz nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía các bậc cha mẹ.

Sáng ngày 19/4, Thuỷ Anh - bà xã Đăng Khôi vừa đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của khán giả. Cô tiết lộ 2 con trai là Đăng Khang và Đăng Anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bị đánh, cô lập, tẩy chay và thậm chí bị bạn đâm kéo vào người. Bà xã Đăng Khôi cho biết con bị bắt nạt vì lý do là con của người nổi tiếng. Thuỷ Anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng con trai thứ 2 bị bắt nạt học đường: "Mình chứng kiến cảnh Đăng Anh bị 3 bạn lớp anh Ken quậy, 1 bạn chuẩn bị đập cánh cửa lớp vào bàn tay Đăng Anh đang để sát cửa. Những bạn xung quanh liền mách, nghe đến đó thôi mà tay chân mình bủn rủn, mình lồng lên gào thét. Chưa bao giờ mình lại có cảm giác điên rồ như thế này. Mặc dù trước đây anh Ken đã từng bị nhưng mình không được chứng kiến tận mắt nên cảm giác thực sự khác lúc này".

Thủy Anh tiết lộ 2 con trai là Đăng Khang và Đăng Anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường - Ảnh: Chụp màn hình Bà xã Đăng Khôi cho biết con bị bắt nạt vì lý do là con của người nổi tiếng - Ảnh: FBNV Sau đó, bà xã Đăng Khôi đã phân tích cho các bé hiểu và yêu cầu cả ba ôm lấy nhau hoà giải. Cuối bài đăng, Thuỷ Anh còn nhắn nhủ các bậc phụ huynh cần làm bạn và động viên con, chia sẻ những điều khúc mắc trong cuộc sống. "Hãy lắng nghe con và sẵn sàng xù lông lên bảo vệ trước những hành vi bạo lực của kẻ khác. Cầu mong tất cả các ông bố bà mẹ chúng ta sẽ không bao giờ phải nói 'giá như mình đã ở bên con nhiều hơn’", Thuỷ Anh chia sẻ

Csĩ Đăng Khôi kết hôn cùng bà xã Thủy Anh vào năm 2013. Cặp đôi có 2 con trai là Nguyễn Đăng Khang (tên ở nhà là Ken) và Nguyễn Đăng Anh. Cả hai từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả vì cách dạy con khéo léo, hiện đại. Mặc dù là gia đình có điều kiện nhưng vợ chồng Đăng Khôi quyết định cho con học trường công lập. Cặp đôi có 2 con trai là Nguyễn Đăng Khang và Nguyễn Đăng Anh - Ảnh: FBNV Gia đình quyết định cho con học trường công lập - Ảnh: FBNV Đăng Khôi từng chia sẻ lý do chọn trường công lập vì muốn các con được học ở môi trường hoà đồng - Ảnh: FBNV Đăng Khôi từng chia sẻ lý do chọn trường công lập vì muốn các con được học ở môi trường hoà đồng, đơn giản và chú trọng tới việc trang bị hành trang tốt để có những đóng góp giá trị có ích cho xã hội. Đăng Khôi cho hay con phải học chữ Việt thật giỏi, học được tinh thần người Việt, lễ phép, kính trên nhường dưới, bao dung, hoà đồng, hiểu sâu hơn về con người và đất nước lịch sử Việt qua từng câu chữ, bài học mỗi ngày trên lớp, nhìn cuộc sống của các bạn xung quanh. Anh và gia đình đều rất trân quý giá trị truyền thống và rất Việt Nam.

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn, thương xót bố vợ ca sĩ Đăng Khôi đột ngột qua đời trong lễ Noel khiến nhiều người xót xa Thông tin về bố vợ của ca sĩ Đăng Khôi qua đời khiến nhiều người xót xa. Trên trang cá nhân, Thủy Anh buồn bã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-sao-nam-vbiz-xot-xa-tiet-lo-tung-tan-mat-chung-kien-canh-con-bi-bao-luc-hoc-uong-nhan-tin-tay-chan-bun-run-au-long-en-muc-gao-thet-574126.html