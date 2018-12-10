Vợ quên phát tiền, Trấn Thành nhục nhã muốn 'độn thổ' khi không có nổi 160 ngàn trả taxi

Trấn Thành khiến cư dân mạng "cười té ghế" khi tiếp tục tố bà xã Hari Won quá mê ngủ, quên bỏ tiền vào ví khiến anh chịu nhục vì không có 160 ngàn trả cho tài xế taxi.

Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng hiện nay. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường của vợ chồng nghệ sĩ cũng khiến khán giả chú ý không kém.

Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, ngoài những giây phút ngọt ngào, đôi “trai tài gái sắc” không ít lần khiến người hâm mộ “dở khóc dở cười” vì công khai "vạch mặt" những thói xấu của nhau trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, Trấn Thành từng 'than nghèo, kể khổ' vì bị vợ quản lý tài chính, chỉ đưa mỗi ngày 2 triệu để chi tiêu - Ảnh: Internet

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục tâm sự rằng bản thân vỡ mộng sau khi kết hôn. Nguyên nhân không phải vì hết yêu mà là do bà xã Hari Won quản tiền quá chặt.

Cụ thể khi tham gia một chương trình nói về gia đình, nam MC tiết lộ nỗi tủi nhục khi không có đủ 160 ngàn để trả tiền taxi và lý do là tại Hari Won ngủ quên.

“… Sáng ngủ dậy nó nói nó bỏ vô bóp, bữa đó nó ngủ quên nó không bỏ. Bỏ cái bóp ra có 18k hôm qua xài dư.

160k mà không có tiền trả. Trời ơi, không còn biết giấu mặt vào đâu. Tôi phải vô mượn 1 cô biên tập, mà đó là lần thứ 2 tôi gặp cô ấy đấy. Tôi bảo: "Em gái cho anh mượn 160k trả tiền taxi". Trời ạ, cái cảnh đó nó hèn hạ chưa bao giờ có trên đời”, Trấn Thành hài hước chia sẻ.

Cuộc sống của Trấn Thành và Hari Won vẫn rất ngọt ngào sau hai năm 'về chung nhà' khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn, Trấn Thành được xem là người không biết giữ tiền, có bao nhiêu trong túi là tiêu sạch. Thế nhưng, sau khi lấy vợ, anh trở nên "vô sản" vì bị Hari Won quản rất chặt chuyện chi tiêu. Thậm chí, Trấn Thành từng “khóc ròng” khi vợ chỉ phát cho 2 triệu để chi tiêu mỗi ngày.

Clip Trấn Thành kể chuyện muốn "độn thổ" vì phải mượn tiền để trả taxi.

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