Vợ Cường Đô la thoải mái ra ngoài sau 1 tháng sinh con, lấy lại sắc vóc thon gọn cực nhanh

Hậu trường 08/09/2020 16:54

Không kiêng cữ nhiều, Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la thoải mái xuất hiện cùng ông xã tại nhà hàng của gia đình.

Cuộc sống của vợ chồng Cường Đô laĐàm Thu Trang được quan tâm nhiều hơn từ khi con gái chung chào đời. Sau khi làm tiệc đầy tháng cho "công chúa nhỏ", người đẹp Lạng Sơn thoải mái ra ngoài mà không kiêng cữ nhiều. Mới đây, vợ chồng "đại gia phố núi" đã có một bữa tiệc cùng nhân viên trong nhà hàng của mình.

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Với lợi thế chiều cao, Đàm Thu Trang trông rất thon gọn khi diện trang phục năng động - Ảnh: FB

Không còn diện váy rộng che vóc dáng, vợ Cường Đô la thoải mái khoe body với quần jeans và áo sơ mi trẻ trung. Đứng nép bên ông xã, Đàm Thu Trang chiếm trọn spotlight với thân hình thon gọn bất ngờ sau 1 tháng "vượt cạn".

Trong ảnh, bà xã Cường Đô la trang điểm nhẹ nhàng, tóc thả tự nhiên. Cô không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào của cơ thể. Hiện tại, Đàm Thu Trang đã có thể tự tin tạo dáng trước ống kính khi lấy lại thân hình mảnh mai như ngày nào. Nhìn vào bức ảnh này, có lẽ ít ai nghĩ rằng cô chỉ mới sinh con 1 tháng.

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Trong tiệc đầy tháng, Đàm Thu Trang diện váy rộng và đứng nép sau ông xã nên không nhìn rõ vóc dáng - Ảnh: FB
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Cặp đôi thoải mái đưa 'công chúa nhỏ' đi ôn lại kỷ niệm tình yêu - Ảnh: FB

Sau khi con gái chung chào đời, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang càng viên mãn hơn. Chàng doanh nhân họ Nguyễn được khen là ông bố cưng con gái nhất năm. Mới ra đời, bé Suchin đã được bố chuẩn bị căn phòng đồ hiệu hoành tráng. Vừa qua, anh còn sắm cho con gái bộ sưu tập túi xách trị giá "khủng".

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