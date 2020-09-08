Nhan sắc gây ngỡ ngàng của MC Diệp Chi cách đây 14 năm, so với hiện tại khác cỡ nào?

Hậu trường 08/09/2020 15:53

Khoe ảnh cách đây 14 năm khi mới vào VTV, MC Diệp Chi được khen hết lời. Mọi người nhận xét cô ngày càng trẻ trung và xinh đẹp theo thời gian.

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau 14 năm gắn bó với VTV, cô ghi dấu ấn ở nhiều chương trình lớn như: Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7, Rung chuông vàng...

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MC Diệp Chi rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, cô vướng tin đồn hôn nhân gặp vấn đề - Ảnh: FB

Nhân dịp VTV mừng sinh nhật 50 tuổi, MC Diệp Chi chia sẻ kỷ niệm khi mới làm nghề.

Cô xúc động viết: "Mình gắn bó với VTV đã 14 năm. Làm không biết bao nhiêu chương trình, đủ các vị trí. Từ cộng tác viên thành biên tập viên, dẫn chương trình, đạo diễn, nhà sản xuất. Nhiều chương trình không thấy mặt, chỉ hiển thị chiếc tên bé xíu nhưng vất vả gấp nhiều lần việc cầm mic nói cười. Gắn bó sâu nặng nhất là 5 năm “Rung chuông vàng”, 6 năm “Điều ước thứ bảy”, 3 năm “Đường lên đỉnh Olympia”. Được đồng nghiệp tin tưởng và khán giả thương, ấy là một đặc ân lớn. Được làm công việc mà mình yêu đến rút ruột gan, lại chẳng mất nhiều thời gian, công sức kiếm tìm, thế đã là may mắn hơn rất nhiều người".

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Diệp Chi ôn lại kỷ niệm với ảnh thuở mới vào nghề - Ảnh: FB

Nữ MC còn đăng kèm loạt ảnh kỷ niệm cách đây nhiều năm khi mới vào nghề. Dù không sở hữu sắc vóc nổi trội, nhưng Diệp Chi vẫn được khán giả yêu mến nhờ chất giọng truyền cảm, nụ cười ấm áp.

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Không ngại khó ngại khổ, cô đến khắp mọi nơi để làm chương trình - Ảnh: FB

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Diệp Chi của hiện tại xinh đẹp, mặn mà và thành công - Ảnh: FB

Sau 14 năm, Diệp Chi có được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Nhiều người nhận xét, so với quá khứ, hiện tại cô đã lột xác ngoạn mục về nhan sắc, ngày càng xinh đẹp hơn ở tuổi 34.

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Từ khóa:   Diệp Chi MC VTV MC Nguyễn Diệp Chi

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