Vợ chồng Trấn Thành gây sốt khi khoe ảnh bên cháu ruột, bị dân mạng hối sinh em bé

Hậu trường 11/05/2020 11:13

Hào hứng đăng tải hình ảnh đến thăm cháu ruột, vợ chồng MC Trấn Thành và Hari Won bị bạn bè và fan hối thúc sớm có em bé.

Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Suốt thời gian chung sống, vợ chồng nghệ sĩ vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc ân cần như thuở mới yêu. Thi thoảng, cả hai lại có những màn "bóc phốt" tật xấu của nhau công khai khiến mọi người phì cười.

Bên cạnh cuộc sống đời thường, điều khiến mọi người quan tâm là vấn đề sinh con của vợ chồng MC Trấn Thành. Vợ chồng nghệ sĩ từng chia sẻ thẳng thắn về việc chưa sẵn sàng có em bé và khi nào chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì sẽ báo tin vui. Dù vậy, cả hai vẫn không tránh khỏi chuyện bị bạn bè và fan liên tục hối thúc.

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Khoảnh khắc đáng yêu của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành và Hari Won vừa khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh đáng yêu bên cháu ruột. Anh hào hứng chia sẻ: "Cháu ruột tui đó. Ong vò vẽ. Thấy nó giống cậu Xìn hay mợ Ri? Cỡ này đủ tiêu chuẩn chụp quảng cáo cho sản phẩm gia đình chưa quý vị?".

Trong ảnh, Trấn Thành và Hari Won cười hạnh phúc bên cạnh cháu ruột. Bức ảnh 3 người ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cư dân mạng lại được dịp hối thúc vợ chồng nghệ sĩ sớm sinh em bé để cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn.

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Ảnh 3 người như một gia đình thực sự khiến cặp đôi bị hối sinh em bé - Ảnh: FB

Diễn viên BB Trần chọc ghẹo cặp đôi: "Làm 1 đứa đi, em làm mẹ đỡ đầu cho". Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tiếp thêm động lực: "Nhìn cái mồi này coi bộ 2 cưng mê có em bé lắm rồi đây này!! Làm một bé đi bác Thuận viết nhạc thiếu nhi cho cháu hát nè". Khi mọi người tích cực "đẩy thuyền", Trấn Thành lập tức viện lý do: "Nhìn vậy thôi chứ có con thiệt là mệt lắm nha. Khỏi đi chơi, khỏi làm gì được với nó luôn".

Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành - Hari Won ca sĩ Hari Won

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