Ca sĩ Dương Ngọc Thái lần đầu tiên chính thức chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại sau ồn ào có con riêng với fan cách đây không lâu.

Sau thời gian dài ít tham gia hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Dương Ngọc Thái sẽ tái xuất sân khấu âm nhạc với liveshow Một thoáng quê hương 6, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 11/11 tới. Để hỗ trợ tinh thần cho chồng, bà xã anh - ca sĩ Triệu Ái Vy cũng thường xuyên đưa con gái đến địa điểm tổ chức để xem mọi người tập dượt chương trình. Gia đình nhỏ khiến nhiều người bất ngờ vì luôn cười nói hạnh phúc bên nhau dù trước đó Dương Ngọc Thái từng lộ bí mật có con riêng với fan.

Nói về sự việc xảy ra cách đây nhiều năm, nam ca sĩ cho biết vợ anh đã rất sốc khi biết sự thật chồng có thêm một đứa con riêng. Ái Vy đau đớn, từng quyết tâm buông bỏ mọi thứ mặc cho chồng nỗ lực hàn gắn. Thậm chí, có lúc họ tưởng chừng như không thể nắm tay nhau đi tiếp được nữa.

May mắn thay, ca sĩ Ái Vy sau đó đã bình tâm lại để nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Chị nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của chồng để giữ gia đình cho hai con gái. Khi sóng gió đi qua, mái ấm nhỏ của ca sĩ Dương Ngọc Thái lại ngập tràn tiếng cười như ngày nào, theo Ngoisao.net. Nói về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, Dương Ngọc Thái thành thật cho biết anh đã phải từ bỏ thú vui nhậu nhẹt, đàn đúm thâu đêm suốt sáng để hoàn thành trách nhiệm làm chồng, làm cha. “Ngày trước, tôi hay đi tiệc tùng cùng bạn bè đến thâu đêm suốt sáng, hiếm khi ở nhà. Nhưng từ khi vào phòng sinh với vợ, tôi nhận ra người phụ nữ mang nặng đẻ đau, sinh ra cho mình đứa con là rất thiêng liêng nên quyết tâm thay đổi. Ngoài công việc, tôi dành toàn thời gian cho vợ và hai cô công chúa nhỏ” - nam ca sĩ chia sẻ.

Đông Nhi cùng Dương Ngọc Thái - Cặp “đũa lệch” giám khảo cuộc thi âm nhạc “thuần Việt” Nữ ca sĩ trẻ “hot” nhất nhì Vbiz Đông Nhi đã nhận lời mời ngồi “ghế nóng” cuộc thi Tìm kiếm tài năng ca hát mới “Ngôi sao phương Nam”. Tuy nhiên, ngồi chung vị trí giám khảo với cô lại là 2 giọng ca thuộc thể loại âm nhạc đối lập: Dương Ngọc Thái và Quang Hà (?!)

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