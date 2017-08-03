Một thời hoàng kim đi đến đâu cũng được khán giả yêu mến

Mới đây, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đã có buổi phỏng vấn về cuộc đời nhiều biến động, cũng như quá trình làm mẹ đơn thân đầy vất vả của mình. Tại đây, cô buồn bã chia sẻ sự nghiệp ngày càng suốt dốc không phanh và dần bị khán giả quên lãng, thậm chí bị gọi nhầm thành người khác.

Nữ diễn viên nhớ lại: "Tôi nổi tiếng tới mức diễn ở Đà Nẵng, đoạn gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Tôi ra Nghệ An là sập cả sân khấu", theo Trí Thức Trẻ.

Việt Trinh nổi tiếng ở cái thời công nghệ thông tin chưa phát triển, tivi ít, mạng internet cũng không có và công nghệ lăng xê chưa phát triển. Nhưng cũng vì thế mà sự khao khát được gặp nghệ sĩ của khán giả là vô cùng lớn, người đẹp Tây Đô may mắn có được điều này.

Chính vì được khán giả yêu quý nên Việt Trinh được nhận rất nhiều thư từ người hâm mộ. Để đáp lại tình cảm này, nữ diễn viên đã viết không biết bao nhiêu thư hồi âm cho khán giả, mỗi lần gửi là đầy cả một thùng thư. Do số lượng thư quá nhiều, Việt Trinh không tài nào trả lời từng bức một được, cô đã quyết định viết một lá thư rồi photo hàng chục tờ khác để gửi cho khán giả.

Ngay sau đó, người đẹp Tây Đô đã vô cùng hối hận vì hành động này của mình.

Việt Trinh chia sẻ: "Tôi bị nói là coi thường tình cảm của khán giả vì một xóm có tới 3 người hâm mộ nhận được 3 bức thư photo y chang nhau của tôi gửi. Từ đó, tôi hối hận, bỏ luôn trò ấy vì thấy nó hèn hạ quá", theo Trí Thức Trẻ.

Sống sao cho xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân

Việt Trinh một thời nổi tiếng nhưng rồi vụt tắt bởi tính cách có phần nóng nảy khiến cô mắc phải nhiều sai lầm. Ngoài ra, mối tình với hai đại gia bị kết án tử hình ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp cũng như tình cảm yêu quý của khán giả dành cho Việt Trinh.

Sau một thời gian rời khỏi showbiz, trong thời gian gần đây, Việt Trinh đã bắt đầu quay trở lại công việc. Tuy nhiên, giờ đây khi làm việc chung với những nghệ sĩ trẻ tuổi hơn như Trấn Thành, Việt Hương, "Người đẹp Tây Đô" phải chứng kiến cảnh khán giả bỏ rơi mình chạy tới họ.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Nhiều khi tôi ngồi cạnh Việt Hương mà khán giả cứ gọi nhầm tên tôi với cô ấy. Rồi đến con tôi cũng hâm mộ Việt Hương", theo Trí Thức Trẻ.

Tuy nhiên, Việt Trinh không hề cảm thấy ghen tỵ hay tức giận, thậm chí còn rất yêu quý Việt Hương. Bởi đơn giản giờ đây cô đã biết mở lòng hơn và phải sống vì khán giả mới xứng đáng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

Bị nhầm thành "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh

Bất ngờ hơn, Việt Trinh cho biết mình thường xuyên bị khán giả nhầm tên thành... Ngọc Trinh, "Nữ hoàng nội y". Cô nói rằng đến cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị nhầm thành chân dài của Vũ Khắc Tiệp.

"Chả hiểu sao đi đường, tôi ăn mặc thì quê, da thì đen, đâu có ba vòng nổi bật đâu mà người ta cứ gọi mình là Ngọc Trinh" - Việt Trinh khó hiểu nói, theo Trí Thức Trẻ.

Việt Trinh còn cho biết, có lần dẫn con đi bơi, một nhân viên nhận ra cô là diễn viên phim Người đẹp Tây Đô nhưng lại gọi cô là... Ngọc Trinh. Thậm chí, trong một lần đi dự sự kiện, MC cũng liên tục gọi nữ diễn viên là Ngọc Trinh trước hàng trăm con người, khiến cô vô cùng ngại ngùng và khó xử.

Những lúc bị nhầm như thế, Việt Trinh chỉ cảm thấy buồn chứ không hề tức giận bởi cô biết "thời" của mình đã qua. Trong những lúc đó, nữ diễn viên chỉ im lặng cho qua...

Chẳng mong gì hơn bình yên để nuôi con khôn lớn

Việt Trinh cho biết cô luôn mong muốn con mình có một gia đình đúng nghĩa, có cha lẫn mẹ yêu thương chăm sóc. Nhưng hôn nhân của nữ diễn không mấy tốt đẹp và cô chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ để làm bà mẹ đơn thân chăm sóc con tốt nhất.

Đối với "Người đẹp Tây Đô" giờ đây, con cái là liều thuốc bổ vô cùng tốt giúp cô có sức mạnh đi tiếp trong cuộc sống.

Cô xúc động kể: "Khi tôi ốm, con tôi dù còn rất nhỏ nhưng đã biết bảo tôi ngồi lên để bóp vai cho. Cái bóp vai nhè nhẹ thôi, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của con trong đó. Chưa kể, con còn quỳ lạy 3 lạy trước ông thần tài để xin cho tôi khỏi bệnh", theo Trí Thức Trẻ.

Quách Tuấn Du, người đàn ông bảo vệ tôi vô điều kiện

Lúc quen biết Quách Tuấn Du, nam ca sĩ khá nổi tiếng nên Việt Trinh quyết định mời anh đi hát trong các buổi từ thiện của mình ở vùng sâu vùng xa.

Dù đi hát ở những nơi hẻo lánh, vất vả và không có tiền cát sê nhưng nam ca sĩ vẫn nhiệt tình tham gia tất cả các buổi từ thiện của nữ diễn viên.

Việt Trinh cho biết: "Du lao vào khuân vác để chuyển đồ xuống cho bà con, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn lên hát tới tận 2 giờ sáng. Du đam mê với nghề nên hát cả 20 bài cũng không mệt. Những điều này làm tôi ấn tượng và yêu quý Du, nên duyên chị em từ đó", theo Trí Thức Trẻ.

"Người đẹp Tây Đô" cũng chia sẻ, có nhiều lúc cô muốn gục ngã vì nuôi con một mình rất thiếu thốn, không biết làm sao để có tiền lo cho con. Quách Tuấn Du không có tiền nhưng vẫn giúp đỡ cô hết mình.

Đối với Việt Trinh, Quách Tuấn Du là người đàn ông luôn bảo vệ cô vô điều kiện.