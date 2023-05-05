Việt Hương xúc động nghẹn ngào nhớ đến cố nghệ sĩ Chí Tài khi thấy ông xã làm điều này

Cô xúc động bày tỏ cảm xúc: 'Giờ này tự nhiên lấy cây đàn của anh Chí Tài ra đánh. Xoay lại thấy ngồi đàn nhớ ông anh quá. Ở nhà nào em cũng sẽ cõng anh theo Tài nhé'. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của khán giả. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như:

Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải khoảnh khắc ông xã ngồi đánh đàn. Đáng chú ý, cây đàn mà chồng nữ diễn viên cầm trên tay chính là kỉ vật của cố nghệ sĩ Chí Tài để lại. Gợi lại hồi ức xưa, Việt Hương nghẹn ngào nhớ đến đến người đồng nghiệp thân thiết.

- Dù không còn nhưng em nghĩ anh Chí Tài luôn dõi theo chị.

- Nhớ anh Tài quá Việt Hương ơi, người nghệ sĩ đáng kính.

Nghệ sĩ Hoài Phương chia sẻ với rằng cây đàn là một vật kỷ niệm với nghệ sĩ Chí Tài nên thỉnh thoảng, anh mang ra dùng cho vui. Chồng Việt Hương nói thêm anh nghĩ giá trị cây đàn không tính được bằng tiền bạc vì đó là kỷ niệm đáng quý. Bất kể với giá nào thì cũng không bán đi.

Việt Hương và Chí Tài từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trên nhiều sân khấu - Ảnh: Internet

Được biết Việt Hương và Chí Tài từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong nhiều vở như Kỳ phùng địch thủ, Cho nhau mùa xuân, Cha già dấu yêu… Không chỉ là bạn diễn ăn ý, cả hai còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Khi nam nghệ sĩ về Việt Nam hoạt động, ông luôn được Việt Hương chăm sóc, hỗ trợ. Thời điểm Chí Tài qua đời, cô đứng ra cùng các đồng nghiệp lo liệu tang lễ cho đàn anh tại Việt Nam.

Thỉnh thoảng, Việt Hương đăng tải những khoảnh khắc cũ bên nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Thỉnh thoảng, Việt Hương đăng tải những khoảnh khắc cũ bên nghệ sĩ Chí Tài. Cô cũng dành sự quan tâm cho ca sĩ Phương Loan - vợ của đàn anh. Việt Hương kể từng ngỏ ý Phương Loan về Việt Nam sống cùng vợ chồng cô sau khi diễn viên Dạ cổ hoài lang qua đời. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hải ngoại từ chối vì đã quen với cuộc sống ở Mỹ.