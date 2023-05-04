Nhân 10 năm ngày giỗ mẹ, nghệ sĩ Việt Hương khiến nhiều người xúc động bởi hành động này!

Mới đây, hành động của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã nhận về những lời khen ngợi từ khán giả.

Mới đây vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương đã trao tặng 10 tấn gạo cho người dân ở quận 10 (TP HCM) nhân 10 năm ngày giỗ mẹ. Theo đó nghệ sĩ Việt Hương cùng một số nghệ sĩ khác như Hoài Tâm, Hoàng Mập đã không ngại thời tiết nắng nóng, tận tay trong 10 tấn gạo cho bà con để lan tỏa tình yêu thương.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cùng một số nghệ sĩ khác làm thiện nguyện, phát gạo cho bà con ở quận 10, TP HCM - Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về hành động đặc biệt nhân dịp giỗ mẹ: "Kỷ niệm 10 năm ngày giỗ mẹ Việt Hương không muốn tổ chức quá lớn mà thực hiện hoạt động thiện nguyện với mong muốn giúp đỡ được thêm thật nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Bên cạnh đó, đây cũng chính là mong muốn của mẹ Việt Hương khi còn sống, đó là giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt". Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về hành động đặc biệt nhân dịp giỗ mẹ - Ảnh: FBNV Được biết ngay từ nhỏ, nghệ sĩ Việt Hương đã được mẹ hướng đi làm những công tác thiện nguyện, giúp đỡ mọi người nên suy nghĩ này đã luôn khắc sâu trong tâm trí cô. Nữ nghệ sĩ và gia đình làm từ thiện quanh năm đã từ rất nhiều năm qua. Một khi có kỷ niệm gì đặc biệt của gia đình thì công tác thiện nguyện đều được nghệ sĩ ưu tiên thực hiện.

Nữ nghệ sĩ trao tận tay từng phần quà đến các bà con - Ảnh: FBNV Cô và gia đình thường xuyên tặng gạo, tặng suất cơm cho người vô gia cư tại TP HCM. Với người dân ở các tỉnh trên cả nước, Việt Hương cũng có những chuyến thiện nguyện tặng lương thực thực phẩm, áo ấm, máy lọc nước, tổ chức Trung thu cho các em nhỏ, tặng quà Tết đến bà con nghèo,… Dù ở thời điểm bận rộn với hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh, lịch trình dày đặc thì nghệ sĩ Việt Hương cũng dành thời gian để làm thiện nguyện. Theo quan niệm của nữ nghệ sĩ, những điều cho đi là những điều còn mãi. Trong khả năng của mình, cô muốn san sẻ bớt những khó khăn, vất vả cho những người cần tới sự giúp đỡ. Những nụ cười hạnh phúc, những đôi mắt lấp lánh, những cái ôm thật chặt… chính là hạnh phúc vô giá mà Việt Hương và gia đình nhận được trong những hành trình thiện nguyện. ợ chồng nghệ sĩ Việt Hương thường xuyên làm thiện nguyện, hỗ trợ cho các mảnh đời khó khăn - Ảnh: FBNV Thông qua các hoạt động thiện nguyện, nghệ sĩ Việt Hương hy vọng, những đóng góp của cô, gia đình và những người bạn tuy nhỏ bé nhưng ít nhiều cũng mang lại sự ấm áp, để bà con cảm nhận được tình người, sự yêu thương, trân trọng. Việt Hương và ông xã Hoài Phương là một trong những cặp đôi nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ người dân TP. HCM trong giai đoạn dịch bệnh - Ảnh: FBNV Trước đó không lâu, vợ chồng Việt Hương không ít lần vướng ồn ào không minh bạch tiền từ thiện hay kêu gọi quyên góp từ nước ngoài. Tuy nhiên, Việt Hương nhiều lần khẳng định, cô chưa từng kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện. “Tôi sẽ giúp đỡ bà con nghèo đến khi không làm được nữa thì thôi. Vợ chồng tôi cũng không quyên tiền nên đừng chửi bới tôi nữa. Miễn sao bà con có cái ăn là tôi vui rồi”- Việt Hương giãi bày.

Sau sự cố lệch mặt, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại: 'Có thể chạy lên sân khấu và lên đồ rần rần' Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại sau sự cố bị lệch mặt bên phải vì nhiễm lạnh khi liên tục ngâm mình dưới nước đóng phim.

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