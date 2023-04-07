Sau sự cố lệch mặt, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại: 'Có thể chạy lên sân khấu và lên đồ rần rần'

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại sau sự cố bị lệch mặt bên phải vì nhiễm lạnh khi liên tục ngâm mình dưới nước đóng phim.

Vừa qua, nghệ sĩ Việt Hương gây chú ý khi chia sẻ chuyện cô bị lệch mặt bên phải vì nhiễm lạnh khi liên tục ngâm mình dưới nước đóng phim Ma Da khiến khán giả vô cùng lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương cho biết cô đang duy trì chữa bệnh và sức khỏe hiện tại đã có nhiều tích cực. Nữ diễn viên viết tâm thư cảm ơn mọi người và tiết lộ sức khỏe đã ổn và có thể chạy lên sân khấu và lên đồ rần rần.

Việt Hương cho biết cô đang duy trì chữa bệnh và sức khỏe hiện tại đã có nhiều tích cực - Ảnh: Internet Việt Hương cho biết nữ nghệ sĩ phát hiện nửa mặt phải bị lệch, toàn thân ớn lạnh sau khi thức dậy vào sáng 5/4. Hơn 1 tháng qua, nữ nghệ sĩ quay phim ở vùng sông nước Cà Mau. Cô không biết bơi nhưng phải ngâm mình dưới nước trong nhiều ngày nên sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo đó, Việt Hương từng chia sẻ trên báo Dân Trí về những khó khăn khi quay ở vùng sông nước: "Mỗi ngày tôi ngâm nước từ 6-10 tiếng, liên tục trong mấy tuần. Chân tôi "nổi ghẻ" vì nước rừng đước nhiều vi khuẩn. Da tôi đen sạm đi, những vết xước trên da cũng mưng mủ, lâu lành. Việc ăn uống, quay phim, di chuyển thiết bị ở rừng đước cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc, chúng tôi tranh thủ ăn uống trong tình trạng ngâm mình dưới nước". Cô không biết bơi nhưng phải ngâm mình dưới nước trong nhiều ngày nên sức khỏe bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet Khi mặt bị lệch, các bác sĩ phải dùng 50 cây kim châm cứu toàn thân và hơ ngải cứu cho Việt Hương: "Bác sĩ nói may mắn tôi phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Bác sĩ dặn tôi mặc quần áo dài tay, chân mang vớ, duy trì châm cứu trong những ngày tới”. Khi mặt bị lệch, các bác sĩ phải dùng 50 cây kim châm cứu toàn thân và hơ ngải cứu cho Việt Hươn - Ảnh: Internet Việt Hương còn cho biết ông xã cô - nhạc sĩ, ca sĩ Hoài Phương - cũng đồng hành cùng vợ suốt quá trình quay Ma Da: "Những phân cảnh ngâm nước lâu, ông xã tới hiện trường xem tôi quay, canh chừng kỹ vì sợ tôi gặp nguy hiểm".

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