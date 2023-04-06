Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng

Hậu trường 06/04/2023 20:11

Dù đã chạm ngưỡng U70 nhưng nghệ sĩ Phương Loan - bà xã Chí Tài vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, chẳng ngại lên đồ sành điệu.

Dù đã chạm ngưỡng U70 nhưng nghệ sĩ Phương Loan - bà xã Chí Tài vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung không tuổi. Lúc còn trẻ, bà xã Chí Tài cũng là một trong những mỹ nhân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz.

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 1
Nhan sắc 'lão hóa ngược' của bà xã Chí Tài ở tuổi U70 - Ảnh: Internet

 

Thời gian gần đây, ca sĩ Phương Loan thường xuyên tham gia những buổi họp mặt cùng đồng nghiệp tại Mỹ. Mỗi khi ra đường, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài luôn trang điểm chỉn chu, gắn mi giả và lên đồ thật đẹp. Người hâm mộ dành nhiều thời khen ngợi cho phong cách thời trang của nữ nghệ sĩ. Dù đã bước vào độ tuổi U70 nhưng cô "bé Heo" vẫn sành điệu và chẳng ngại lên đồ ôm sát khoe body thon thả.

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 2

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 3Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 4

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 5
Ca sĩ Phương Loan thường xuyên tham gia những buổi họp mặt cùng đồng nghiệp tại Mỹ, không ngại lên đồ ôm sát khoe body thon thả - Ảnh: Internet

Trong ảnh, nữ ca sĩ phối áo len tối màu với chân váy ngắn trắng. Bên cạnh đó, cô còn buộc gọn mái tóc dài thành hai chùm thả trước vai, khuôn mặt cũng trang điểm nhẹ, phong cách giống hệt nữ sinh trung học. Nhìn những hình ảnh trẻ trung mới này của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài, khó ai nghĩ cô năm nay đã U70.

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 6
Nhìn những hình ảnh trẻ trung mới này của bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài, khó ai nghĩ cô năm nay đã U70 - Ảnh: Internet

Bà xã Chí Tài tiết lộ dành thời gian cuối tuần để cùng gia đình đi ăn uống. Nữ ca sĩ cười tươi trước ống kính, khuôn mặt đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác nhưng trông vẫn xinh đẹp và được khán giả khen ngợi.

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 7
Bà xã Chí Tài tiết lộ dành thời gian cuối tuần để cùng gia đình đi ăn uống - Ảnh: Internet

 

Những hình ảnh của Phương Loan đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Sau hơn 2 năm cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi mãi mãi, bà xã của anh - ca sĩ Phương Loan đã lấy lại vẻ tươi tắn đầy sức sống của cô, khán giả đều yên tâm phần nào. Có thể thấy, sau biến cố lớn, hiện tại nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần, cân bằng cảm xúc, ổn định cuộc sống mới.

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 8
Sau biến cố lớn, hiện tại nữ ca sĩ đã dần lấy lại được tinh thần, cân bằng cảm xúc, ổn định cuộc sống mới - Ảnh: Internet

 

Sau khi cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi, nghệ sĩ Phương Loan từng không mua sắm trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng. Cô tâm sự: "Trước đây mỗi lần đi shopping chị không cần phải nhìn giá tiền trên cái tag, thích là cứ mua. Cần mua gì là anh Tài gửi tiền về cho chị mua mà còn khuyến khích chị mua nữa. Một năm rồi chị không đi shopping vì lần cuối cùng chị đi, thấy một cái áo chị thích, lật giá tiền lên xem, thấy đắt quá nên đành bỏ xuống. Sau đó chị không mua gì nữa mà tìm vào một góc ngồi rồi khóc nức nở. Và từ đó đến giờ chị chưa trở lại cái tiệm đó".

Bà xã cố NS Chí Tài 'lão hóa ngược', tuổi U70 không ngại lên đồ 'sành điệu', từng không làm một việc trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh 9
Nghệ sĩ Phương Loan từng không mua sắm trong suốt 1 năm vì nỗi nhớ chồng - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, ca sĩ Phương Loan vẫn đang sống lẻ bóng tại Mỹ. Cứ mỗi thứ 6 cuối tuần, sau khi kết thúc công việc, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đều đạp xe đến nghĩa trang để thăm chồng. Bên cạnh đó, dù được khuyên nên nhận con nuôi nhưng cô vẫn từ chối.

 

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện

Bà xã Chí Tài sau 2 năm chồng mất: Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi tắn, thường xem lại hài của chồng mỗi khi nhớ, thực hiện di nguyện chồng làm thiện nguyện

Đã gần 2 năm kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, khán giả vẫn luôn xúc động khi nhắc tên anh và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của vợ anh, ca sĩ Phương Loan.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Phương loan Chí Tài và Phương Loan vbiz

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