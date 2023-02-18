Việt Hương tự hào khoe thành tích học tập 'khủng' của con gái, tiết lộ chưa từng dạy con 1 chữ

Hậu trường 18/02/2023 12:40

Bảng thành tích học tập của ái nữ 14 tuổi nhà Việt Hương làm ai nấy cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn hào hứng "tuyển rể".

Việt Hương là một trong những nữ diễn viên hài nổi tiếng được nhiều khán giả yêu mến với lối diễn xuất ấn tượng và duyên dáng. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cô còn có cho mình một gia đình yên ấm bên ông xã Hoài Phương và con gái Elyza.

Việt Hương tự hào khoe thành tích học tập 'khủng' của con gái, tiết lộ chưa từng dạy con 1 chữ - Ảnh 1

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, nay cả gia đình nữ diễn viên cùng nhau quyết định về Việt Nam sinh sống. Dù cần thời gian để thích ứng với môi trường mới nhưng ái nữ nhà Việt Hương vẫn khiến khán giả trầm trồ vì thành tích học tập xuất sắc.

Mới đây, ghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ hình ảnh của Elyza, bày tỏ niềm tự hào khi con gái đạt thành tích học tập ấn tượng. Cụ thể, cô bé có GPA là 3.83/4, thuộc nhóm học sinh có điểm cao nhất trường. Điều đó khiến diễn viên Nhà không bán không khỏi tự hào.

“Sinh được một người con khó vô cùng. Từ ngày sinh con, phải đem cho đi để dễ nuôi (dân gian chỉ mẹo). Chưa bao giờ mẹ dạy em một chữ, chỉ có dạy em sống ở đời phải biết chia sẻ và biết điều, trường đời dài lắm. Vậy mà con chưa bao giờ làm mẹ lo về chuyện học văn hóa”.

Con đổi từ môi trường khác về Việt Nam học, mẹ chỉ cần con học vui vẻ là được vậy mà con làm mẹ vui quá quên hết mệt mỏi lo toan ngoài kia. Chia sẻ niềm vui với cả nhà! Bảng điểm 4.0 con xuất sắc 3.83!"

Việt Hương tự hào khoe thành tích học tập 'khủng' của con gái, tiết lộ chưa từng dạy con 1 chữ - Ảnh 2

Theo lời Việt Hương, cô không quá kỳ vọng vào kết quả học tập khi con gái từ Mỹ trở về Việt Nam, thay đổi môi trường sống. Thế nhưng, ái nữ lại cho Việt Hương sự bất ngờ. Khoe điểm số cao của bé Elyza ở trường, Việt Hương cũng thông báo "tuyển rể" khiến ai cũng bật cười thích thú. "Câu cuối quan trọng nè, ai làm sui không gửi gạo nha, má vợ hiền lành, sống hướng nội". 

Trong loạt ảnh ghi lại bảng điểm của Elyza Phương Vy được Việt Hương đăng tải, giáo viên phụ trách dành nhiều lời khen cho thái độ học tập của cô bé. Môn ứng dụng máy tính, cô bé được khen rất thông minh, luôn giúp đỡ mọi người và là tấm gương để các bạn học tập.

Việt Hương tự hào khoe thành tích học tập 'khủng' của con gái, tiết lộ chưa từng dạy con 1 chữ - Ảnh 3

Vốn có bố mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên các môn học về âm nhạc, vẽ tranh cô bé gần như đạt điểm số tuyệt đối. Ngoài ra, con gái cưng của Việt Hương còn đạt được số điểm ấn tượng với bộ môn tiếng Tây Ban Nha.

Elyza Nguyễn Phương Vy sinh năm 2009, là trái ngọt hôn nhân của Việt Hương và Hoài Phương. Dù sống ở Mỹ thời gian dài song Elyza vẫn nói thành thạo tiếng Việt và rất yêu thích các món ăn Việt Nam.

Việt Hương tự hào khoe thành tích học tập 'khủng' của con gái, tiết lộ chưa từng dạy con 1 chữ - Ảnh 4

Việt Hương tiết lộ trong gia đình, Hoài Phương đảm nhận vai trò dạy cho con. Trong khi đó, nữ nghệ sĩ sẽ dành thời gian gần gũi để bé tâm sự với mình. Bày tỏ quan điểm về chuyện dạy con, Việt Hương cho biết: "Đối với tôi, con gái sau này làm thợ cũng được chứ không cần làm thầy, miễn sao bé là một người thợ giỏi".

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