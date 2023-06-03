Việt Hương 'thưởng nóng' cho chồng số tiền khủng nhưng lời nhắn kèm theo mới khiến anh một phen 'hú hồn'?

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương bất ngờ tiết lộ việc được vợ thưởng nóng cho số tiền lên đến 500 triệu đồng.

Không chỉ hài hước trên sân khấu mà ngoài đời, Việt Hương cũng đích thị là một "vựa muối" mặn nhất showbiz. Không chỉ vậy, ông xã của nữ diễn viên cũng có nhiều màn tung hứng với vợ khiến dân tình cười không ít lần nắc nẻ. Vợ chồng Việt Hương thường xuyên 'quăng miếng' trên mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ cười nắc nẻ Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương bất ngờ tiết lộ việc được vợ thưởng nóng cho số tiền lên đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý, Việt Hương còn gửi kèm lời nhắn khiến ông xã một phen hú hồn. Anh viết: "Chắc do ăn ở, sáng ngủ dậy là bà xã chuyển cho mình ít tiền để đi lấy vợ mới. Có người vợ nào tâm lý như bà ấy nhà tôi không?".

Theo như đoạn tin nhắn được ông xã Việt Hương chia sẻ, nữ diễn viên đã để lại lời nhắn "bất ổn" rằng: "Chuyển anh 500 triệu, có tiền đi lấy vợ mới". Việc hai vợ chồng nữ nghệ sĩ Việt Hương liên tục "quăng miếng" khiến dân tình cười nắc nẻ. Phía dưới bài viết, khán giả cũng để lại nhiều bình luận đầy hài hước và sôi nổi. Ông xã Việt Hương bất ngờ tiết lộ việc được vợ thưởng nóng cho số tiền lên đến 500 triệu đồng Trước đó, khoảng tháng 7/2022, Việt Hương và ông xã đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc thân mật cùng đồng nghiệp nhân dịp kỷ niệm 16 năm chung sống. Tại đây, tiết lộ thêm về chuyện tình của mình, Hoài Phương cho biết, từ trước đến nay chưa tổ chức đám cưới. Thay vào đó, ngày 11/7/2006, cả hai quyết định về chung một nhà.

Do đó, trên sân khấu, nam nghệ sĩ đã quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương khiến bà xã xúc động. “Anh muốn có một món quà nhỏ tặng cho em" - Hoài Phương bộc bạch. Sau đó, cả hai dành cho nhau nụ hôn lãng mạn trong tràng vỗ tay của các khách mời. Nhân kỉ niệm 16 năm chung sống, nam nghệ sĩ đã quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương khiến bà xã xúc động Hoài Phương tâm sự thêm suốt 16 năm gắn bó cùng nhau, điều anh thương nhất ở Việt Hương là luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Hương quan tâm nội ngoại hơn cả tôi. Hương quan tâm với tất cả mọi người bên ngoài. Tôi không bao giờ ghen tị vì thấy đó là điều rất quý. Khi sống cùng nhau, tôi cũng đồng ý nghĩ, muốn chia sẻ những gì mình có đến mọi người". Tổ ấm của Việt Hương và ông xã Hoài Phương Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ, Elyza bộc bạch: “Con rất vui khi bố trao nhẫn cho mẹ. Con biết bố chưa làm điều này bao giờ nên con rất xúc động. Con chúc bố mẹ luôn hạnh phúc".

Ông xã Việt Hương 'hoảng hồn' trước diện mạo thay đổi 'khác lạ' của vợ, nói một câu mà ai cũng bật cười! Trong hình ảnh mới, có thể thấy, Việt Hương đang hóa trang trong một vai diễn. Cách make up đậm trông rất hài hước khiến chính Hoài Phương "giật mình" với diện mạo khác lạ này của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-thuong-nong-cho-chong-so-tien-khung-nhung-loi-nhan-kem-theo-moi-khien-anh-mot-phen-hu-hon-588587.html