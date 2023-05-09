Trong hình ảnh mới, có thể thấy, Việt Hương đang hóa trang trong một vai diễn. Cách make up đậm trông rất hài hước khiến chính Hoài Phương "giật mình" với diện mạo khác lạ này của vợ.

Không chỉ hài hước trên sân khấu mà ngoài đời, Việt Hương cũng đích thị là một "vựa muối" mặn nhất showbiz. Không chỉ vậy, ông xã của nữ diễn viên cũng có nhiều màn tung hứng với vợ khiến dân tình cười không ít lần nắc nẻ.

Việt Hương không chỉ được khán giả chú ý trong sự nghiệp mà còn được khán giả dành sự ngưỡng mộ đặc biệt bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ông xã Việt Hương bất ngờ đăng tải bức hình 'dìm' vợ không thương tiếc. Anh còn hài hước viết: "Ai đút cơm cho con, cháu không ăn cứ lấy hình vợ em nhé. Các cháu ăn nhanh lắm đấy. Em nuốt luôn cái bát rồi".

Ông xã Việt Hương bất ngờ đăng tải bức hình 'dìm' vợ không thương tiếc

Trong hình ảnh mới, có thể thấy, Việt Hương đang hóa trang trong một vai diễn. Cách make up đậm trông rất hài hước khiến chính Hoài Phương "giật mình" với diện mạo khác lạ này của vợ. Dưới phần bình luận, Việt Hương cũng để lại bình luận "trách yêu" chồng rằng: "Quá trời chồng tui, mặt phúc hậu hướng nội vậy thôi chứ".

Vợ chồng Việt Hương đích thị là một "vựa muối" mặn nhất showbiz Việt

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy đều thích thú. Việt Hương không chỉ được khán giả chú ý trong sự nghiệp mà còn được khán giả dành sự ngưỡng mộ đặc biệt bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-xa-viet-huong-hoang-hon-truoc-dien-mao-thay-oi-khac-la-cua-vo-noi-mot-cau-ma-ai-cung-bat-cuoi-580051.html