Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Hậu trường 09/05/2023 14:28

Cụ thể, trong những bức ảnh mới, Thanh Trúc trông tăng cân so với trước kia. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn chọn góc chụp để khéo che chắn vóc dáng hiện tại.

Thanh Trúc là nữ diễn viên quen mặt với khán giả các bộ phim truyền hình Việt như: Tình Án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung Kỳ Án,... Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau. 

Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng? - Ảnh 1
Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau

Vừa qua, sau thông báo đăng kí kết hôn với bạn trai bí ẩn và tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Thanh Trúc chăm chỉ đăng tải hình ảnh đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè ở trời Tây. Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới đăng tải, nữ diễn viên khiến dân tình rần rần vì loạt chi tiết nghi vấn đã có tin vui. 

Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng? - Ảnh 2
Thanh Trúc chăm chỉ đăng tải hình ảnh đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè ở trời Tây
Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng? - Ảnh 3
Trong những bức ảnh mới, Thanh Trúc trông tăng cân so với trước kia

Cụ thể, trong những bức ảnh mới, Thanh Trúc trông tăng cân so với trước kia. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn chọn góc chụp để khéo che chắn vóc dáng hiện tại. Thế nhưng, "thánh soi" vẫn phát hiện vòng 2 của nữ diễn viên lùm lùm, nhô lên rõ. Không chỉ thế, dạo gần đây Thanh Trúc thường xuyên xuất hiện với vòng 2 khác lạ và có thói quen chỉ chụp ảnh cận mặt hoặc dùng đồ vật che khéo bụng như nhiều mẹ bầu Vbiz thường áp dụng.

Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng? - Ảnh 4
 Vòng 2 của nữ diễn viên lùm lùm, nhô lên rõ, nghi vấn mang thai con đầu lòng

Trước đó, nói về lý do tạm dừng nghệ thuật trong 2 năm, Thanh Trúc cho biết sẽ dành thời gian này để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ nên netizen càng có thêm cơ sở cho rằng nữ diễn viên đã có tin vui. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi thông báo từ phía Thanh Trúc.

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Không còn tham gia các dự án nghệ thuật, cô có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên được khen ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn.

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