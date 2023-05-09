Hậu bí mật đăng kí kết hôn, diễn viên Thanh Trúc để lộ vòng 2 nhô to, nghi vấn mang thai con đầu lòng?

Thanh Trúc là nữ diễn viên quen mặt với khán giả các bộ phim truyền hình Việt như: Tình Án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung Kỳ Án,... Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau.

Tính đến thời điểm này, Thanh Trúc đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim với nhiều vai diễn khác nhau

Vừa qua, sau thông báo đăng kí kết hôn với bạn trai bí ẩn và tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Thanh Trúc chăm chỉ đăng tải hình ảnh đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè ở trời Tây. Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới đăng tải, nữ diễn viên khiến dân tình rần rần vì loạt chi tiết nghi vấn đã có tin vui.