Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây

Hậu trường 08/04/2023 13:54

Không còn tham gia các dự án nghệ thuật, cô có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên được khen ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn.

Cuối năm 2022, diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Không chỉ vậy, cô cũng thông báo đã đăng kí kết hôn với ông xã giấu mặt, chuyển đến Mỹ sinh sống một thời gian. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh, vui vẻ bên cạnh bạn bè thân thiết tại trời Tây.

Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 1
Diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh gần đây nhất, Thanh Trúc còn có dịp hội ngộ em gái ca sĩ Thanh Thảo. Được biết, cả hai có mối quan hệ khá khăng khít từ khi mới vào nghề. Gặp nhau tại Mỹ, bộ đôi người đẹp đã có thời gian vui vẻ khi đi mua đồ hiệu sang chảnh. Ngoài ra, người đẹp còn dành thời gian đi ăn uống, vui chơi cùng những người thân thiết khác.

Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 2
Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 3
Người đẹp dành thời gian đi ăn uống, vui chơi cùng những người bạn thân thiết - Ảnh: Internet

Không còn tham gia các dự án nghệ thuật, cô có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên được khen ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn. Đặc biệt, sau công bố kết hôn với chồng giấu mặt, netizen tinh ý nhận ra vòng 2 của Thanh Trúc lộ điểm to bất thường.

Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 4
Thanh Trúc vẫn xinh đẹp, song có phần mũm mĩm hơn giữa tin đồn bầu bì - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, cô chỉ toàn mặc đồ rộng thùng thình. Đồng thời, các góc chụp hình của nữ diễn viên đều được canh kỹ, giấu nhẹm phần bụng. Từ đây, fan càng có cơ sở tin chắc việc người đẹp đang mang thai là sự thật. 

Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 5
Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây - Ảnh 6
Danh tính chồng hơn tuổi của Thanh Trúc vẫn là ẩn số - Ảnh: Internet

Trước tin đồn đoán này, Thanh Trúc chưa lên tiếng làm rõ. Trước đó, thời điểm mới công khai kết hôn, người đẹp cho biết chồng lớn hơn mình 2 tuổi và là người ấm áp, biết quan tâm và có trách nhiệm. Song că 2 vẫn chưa vội tổ chức đám cưới. Người hâm mô cũng mong chờ sớm nhận được tin "báo hỷ" của mỹ nhân 8x trong tương lai gần. 

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"Kho tàng phim Việt cần có những bộ phim tâm lý xã hội gia đình giống như vậy vì đây là thực trạng xảy ra từ rất lâu rồi" – diễn viên Thanh Trúc nói.

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