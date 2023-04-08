Cuộc sống của diễn viên Thanh Trúc hậu công bố kết hôn: Tạm rời showbiz, vi vu khắp trời Tây

Cuối năm 2022, diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Không chỉ vậy, cô cũng thông báo đã đăng kí kết hôn với ông xã giấu mặt, chuyển đến Mỹ sinh sống một thời gian. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh, vui vẻ bên cạnh bạn bè thân thiết tại trời Tây.

Diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh gần đây nhất, Thanh Trúc còn có dịp hội ngộ em gái ca sĩ Thanh Thảo. Được biết, cả hai có mối quan hệ khá khăng khít từ khi mới vào nghề. Gặp nhau tại Mỹ, bộ đôi người đẹp đã có thời gian vui vẻ khi đi mua đồ hiệu sang chảnh. Ngoài ra, người đẹp còn dành thời gian đi ăn uống, vui chơi cùng những người thân thiết khác.