Vi vu dịp đầu năm, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe ảnh chụp cùng Kim Lý và 2 thiên thần nhỏ cực đáng yêu

Hậu trường 04/01/2021 17:10

Khoảnh khắc mới nhất của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến người hâm mộ không khỏi bấn loạn vì toàn cực phẩm nhan sắc.

Sau 2 tháng chào đời, cặp song sinh Leon và Lisa nhà Hồ Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cách đây không lâu, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã công khai ảnh cận mặt 2 con đến khán giả. Theo đó, Leon và Lisa được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ với làn da trắng hồng, sống mũi cao và đôi môi chúm chím cực đáng yêu.

ho ngoc ha 1

Bố mẹ đều sở hữu nhan sắc cực phẩm nên Leon và Lisa được kỳ vọng sẽ trở thành những mỹ nam, mỹ nữ trong tương lai - Ảnh: IG

Trên mạng xã hội, Hà Hồ và Kim Lý cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Thậm chí, nữ ca sĩ còn lập cho Leon và Lisa một tài khoản cá nhân riêng.

Mới đây, Hà Hồ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bức ảnh gia đình đầy ngọt ngào trong chuyến du lịch dịp đầu năm đến người hâm mộ. Đi kèm với khoảnh khắc này, “nữ hoàng giải trí” hạnh phúc cho biết: “Tròn 2 tháng rồi nè #2months”.

ho ngoc ha 2

Mẹ bỉm Hà Hồ thoải mái để lộ góc nghiêng của các con, cả hai đều sở hữu nhan sắc cực phẩm - Ảnh: IG

Trong ảnh, mẹ bỉm Hà Hồ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông xã cực ngọt ngào. Có thể thấy, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi bế trên tay 2 thiên thần nhỏ cực đáng yêu.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho gia đình Hà Hồ: “Nhà gì mà ai cũng đẹp vầy nè”, “Hạnh phúc quá nè”, “Ngưỡng mộ anh chị”, “Dễ thương quá”, “Trời ơi, 2 bé đáng yêu quá nè, gia đình cực phẩm thực sự”…

Không chấp nhận, bố ruột vẫn xuất hiện trong lễ ăn hỏi của Vân Quang Long với Linh Lan và tiệc thôi nôi cháu gái

Không chấp nhận, bố ruột vẫn xuất hiện trong lễ ăn hỏi của Vân Quang Long với Linh Lan và tiệc thôi nôi cháu gái

Loạt ảnh bố ruột vui vẻ xuất hiện trong lễ ăn hỏi của Vân Quang Long - Linh Lan và tiệc thôi nôi của cháu gái đang gây xôn xao MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   Leon và Lisa Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026