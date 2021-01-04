Vi vu dịp đầu năm, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe ảnh chụp cùng Kim Lý và 2 thiên thần nhỏ cực đáng yêu

Khoảnh khắc mới nhất của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến người hâm mộ không khỏi bấn loạn vì toàn cực phẩm nhan sắc.
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Sau 2 tháng chào đời, cặp song sinh Leon và Lisa nhà Hồ Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cách đây không lâu, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã công khai ảnh cận mặt 2 con đến khán giả. Theo đó, Leon và Lisa được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ với làn da trắng hồng, sống mũi cao và đôi môi chúm chím cực đáng yêu.
Trên mạng xã hội, Hà Hồ và Kim Lý cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Thậm chí, nữ ca sĩ còn lập cho Leon và Lisa một tài khoản cá nhân riêng.
Mới đây, Hà Hồ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bức ảnh gia đình đầy ngọt ngào trong chuyến du lịch dịp đầu năm đến người hâm mộ. Đi kèm với khoảnh khắc này, “nữ hoàng giải trí” hạnh phúc cho biết: “Tròn 2 tháng rồi nè #2months”.
Trong ảnh, mẹ bỉm Hà Hồ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông xã cực ngọt ngào. Có thể thấy, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi bế trên tay 2 thiên thần nhỏ cực đáng yêu.
Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho gia đình Hà Hồ: “Nhà gì mà ai cũng đẹp vầy nè”, “Hạnh phúc quá nè”, “Ngưỡng mộ anh chị”, “Dễ thương quá”, “Trời ơi, 2 bé đáng yêu quá nè, gia đình cực phẩm thực sự”…