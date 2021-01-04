Sau khoảng thời gian bị chê bai nhan sắc, Phan Như Thảo khoe ảnh 'tự sướng' chứng minh 'béo vẫn đẹp'

Loạt khoảnh khắc mới nhất của cựu người mẫu Phan Như Thảo trên trang cá nhân nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Khoảng thời gian gần đây, Phan Như Thảo liên tục nhận về những bình luận chê bai nhan sắc từ công chúng. Được biết, từ sau khi sinh con, cựu người mẫu tăng cân khá nhiều và thân hình cũng kém thon gọn hơn trước. Tuy nhiên, bà xã Đức An cho biết bản thân hài lòng với sắc vóc hiện tại và không hề có ý định giảm cân.

Mới đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực xinh đẹp lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Em xin khai thật là để được đẹp như vậy, lúc nào cũng giữ làn da như trẻ hơn 10 tuổi... Em sợ 60 tuổi phải cắt căng da mặt lắm vì sẽ đau lắm. Em phải gìn giữ từ bây giờ, tới lúc em 50 tuổi mặt em như 30 là được”.

Phan Như Thảo tự tin khoe ảnh cận mặt xinh như thiếu nữ - Ảnh: FB

Người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước loạt khoảnh khắc mới nhất của cựu người mẫu - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, Phan Như Thảo không ngại chụp cận mặt khoe nhan sắc đỉnh cao trước ống kính. Cô nàng được nhận xét sở hữu những đường nét hài hòa, thanh thoát và làn da căng bóng không tì vết. Thậm chí, không ít người hâm mộ còn cho rằng bà xã Đức An trẻ trung như gái đôi mươi.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của bà xã Đức An: “Xinh quá chị ơi”, “Nhìn da chị mà mê á”, “Em đẹp vậy rồi ai chịu nổi chứ’, “Mặt nhìn phúc hậu quá, không cần làm gì cũng đẹp”, “Xuất sắc em nhé”, “Đẹp hơn mình 18 tuổi rồi”, “Đẹp hết phần thiên hạ rồi Thảo ơi”, “Chị thích gương mặt của em lắm”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khoang-thoi-gian-bi-che-bai-nhan-sac-phan-nhu-thao-khoe-anh-tu-suong-chung-minh-beo-van-dep-392279.html