Vắng ba mẹ trong ngày hội gia đình, bé Lavie để lại lời nhắn ngây ngô mà ai đọc cũng nghẹn lòng

Đọc dòng tin nhắn bé Lavie viết trên bức ảnh khi tham gia ngày hội gia đình tại trường học khiến nhiều người nghẹn lòng, thương cho cô bé không được gần ba mẹ.

Mới đây, bảo mẫu của con gái Mai Phương khiến mọi người nghẹn lòng khi chia sẻ dòng tin nhắn của bé Lavie nhân ngày Gia đình Việt Nam sắp tới. Lời nhắn ý nghĩa được đính kèm trong bức ảnh Lavie chụp cùng mẹ lúc còn sống, có cả hai bảo mẫu bên cạnh. Cô bé nhắn: "Con yêu ba mẹ. Cảm ơn mẹ đã chơi với con. Lavie - lớp 1". Được biết, bức ảnh này được đặt tại nơi con gái Mai Phương đang theo học nhân ngày hội gia đình của trường.

Hình ảnh được bảo mẫu Lavie đăng tải gây xúc động - Ảnh: FB

28/6 là ngày Gia đình Việt Nam. Ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ sum họp bên nhau. Thế nhưng năm nay, bé Lavie phải chịu thiệt thòi lớn khi vắng mẹ mãi mãi, còn ba ruột vẫn đang ở Mỹ chưa thể đoàn tụ ngay.

Lúc sinh thời, Mai Phương luôn dành trọn tình yêu thương cho con gái - Ảnh: Internet

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, cuộc sống của con gái cô nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Hiện cô bé đang nhận được sự chăm sóc rất tốt từ hai bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn đang ở Mỹ, anh là người được toàn quyền nuôi dưỡng con gái sau khi Mai Phương mất. Nam ca sĩ cũng đang gấp rút hoàn tất mọi giấy tờ và đợi ngày hết dịch sẽ về đoàn tụ với con.

Cho đến khi tình hình dịch ổn định để về nước đoàn tụ bé Lavie, Phùng Ngọc Huy đã làm giấy ủy quyền cho 2 bảo mẫu được toàn quyền chăm sóc con gái, có sự hỗ trợ của ba mẹ anh.

Quản lý cũ tiết lộ sự thật về cuộc điện thoại của Phùng Ngọc Huy trong tang lễ diễn viên Mai Phương Sau khi bố mẹ Mai Phương tiếp tục xuất hiện trên một clip, tố Phùng Ngọc Huy chỉ yêu bản thân mà không sống vì con, quản lý cũ của cố diễn viên đã lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vang-ba-me-trong-ngay-hoi-gia-dinh-be-lavie-de-lai-loi-nhan-ngay-ngo-ma-ai-doc-cung-nghen-long-364745.html