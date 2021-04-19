Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiết lộ lý do ‘thuê chuyên cơ, cứu con gái mắc Covid-19’: ‘Cháu đã gục rồi, nếu quá 24 tiếng đồng hồ là không thể cứu được’

Hậu trường 19/04/2021 14:38

Mới đây, trong một chương trình hình, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiên tiết lộ lý do ông thuê chuyên cơ riêng để đón con gái của mình là Tiên Nguyễn về Việt Nam điều trị Covid - 19 khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cách đây 1 năm, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn Tiên Nguyễn đã khiến nhiều người yêu mến cô không khỏi lo lắng khi cô tiết lộ mình bị nhiễm Covid – 19 tại Anh. Lúc này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê 1 chuyên cơ để đưa cô về Việt Nam trị bệnh và chăm sóc ngay lập tức. Được biết, vào thời điểm đó, giá thuê của chuyên cơ đưa Tiên Nguyễn (Thảo Tiên) về nước khoảng 8,3 tỷ đồng.

Ngay sau khi về Việt Nam, Tiên Nguyễn trở thành bệnh nhân Covid - 19 thứ 32, được cách ly ngay khi xuống sân bay và  điều trị bình phục một thời gian sau đó.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, ông Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiên tiết lộ khoảnh khắc khi hay tin con gái mắc bệnh và quyết định đưa con về nước của mình.

Ông cho biết: "Con gái tôi cách đây tròn 1 năm thì đã trở về nước. Lúc đó cháu ở bên Anh, lúc đầu khi bệnh vào, thấy an toàn thì mình còn vui vẻ, còn ca hát được nhưng khi lan phổi trắng á, thì chỉ có chết thôi"

Chưa hết, ông Johnathan còn rưng rưng nói: "Khi đó cháu đã gục rồi. Tối đó thì nhà không nói cho tôi biết, tôi cũng 71 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Quý vị chưa biết thế nào là bệnh đâu, chưa biết nó xâm nhập con virus vô con người thế nào đâu. Thì nó nói là không thở được nữa, chỉ muốn chết thôi".

Lúc hay tin con gái thập tử nhất sinh, tình cảm người cha trong ông không cho phép con mình có bất kỳ bất trắc gì nên ông đã quyết định: "Không phải là mình có tiền nhưng tôi phải điều ngay chuyên cơ để đưa cháu về. May quá về đúng kịp mà bác sĩ nói nếu để quá 24 tiếng đồng hồ là không thể cứu được. Đó là cái phước của gia đình tôi”.

 

Johnathan Hanh Nguyen
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiên tiết lộ lý do thuê chuyên cơ đưa con gái mắc Covid - 19 về Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xem đoạn chia sẻ của doanh nhân, nhiều người đồng tình và ủng hộ quyết định năm ấy của ông: “Giàu có đến đâu, khi nói đến con cái máu mủ, cảm xúc là thứ không thể giả dối. Yêu thương vô bờ bến”, “Gặp chú ấy ở show Tự tình quê hương 3 của Cẩm Ly, hiền từ và đức độ”, “Bác là người có tầm rồi, cách nói chuyện rất cuốn hút, chân thật và đi vào lòng người”.

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Nhiều người xúc động với câu chuyện của ông - Ảnh chụp màn hình
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Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi đối với ông - Ảnh chụp màn hình 

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng không quên gửi lời cảm ơn tới ekip bác sĩ đã chăm sóc tận tình và chu đáo cho con gái của ông: “Cảm ơn bác sĩ Phong đã trực tiếp cứu con tôi. Cảm ơn giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện đã điều trị cho con gái tôi".

Hơn cả tình yêu của người cha dành cho con gái của mình, người xem còn cảm nhận được sự chân thành của ông Johnathan thông qua những lời nói chân thành, nhân hậu nhưng không hề hoa mỹ.

Tung bộ ảnh đón lễ Phục Sinh, vợ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cư dân mạng trầm trồ vì độ thần thái và sang chảnh hết nấc

Tung bộ ảnh đón lễ Phục Sinh, vợ con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cư dân mạng trầm trồ vì độ thần thái và sang chảnh hết nấc

Xuất hiện trong ảnh là 2 người con út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ sau - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cả 3 sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật, thần thái sang chảnh ngút ngàn miễn chê.

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Từ khóa:   tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn Tiên Nguyễn Tăng Thanh Hà

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