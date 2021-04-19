Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiết lộ lý do ‘thuê chuyên cơ, cứu con gái mắc Covid-19’: ‘Cháu đã gục rồi, nếu quá 24 tiếng đồng hồ là không thể cứu được’

Cách đây 1 năm, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – Tiên Nguyễn đã khiến nhiều người yêu mến cô không khỏi lo lắng khi cô tiết lộ mình bị nhiễm Covid – 19 tại Anh. Lúc này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê 1 chuyên cơ để đưa cô về Việt Nam trị bệnh và chăm sóc ngay lập tức. Được biết, vào thời điểm đó, giá thuê của chuyên cơ đưa Tiên Nguyễn (Thảo Tiên) về nước khoảng 8,3 tỷ đồng.

Ông cho biết: "Con gái tôi cách đây tròn 1 năm thì đã trở về nước. Lúc đó cháu ở bên Anh, lúc đầu khi bệnh vào, thấy an toàn thì mình còn vui vẻ, còn ca hát được nhưng khi lan phổi trắng á, thì chỉ có chết thôi"

Chưa hết, ông Johnathan còn rưng rưng nói: "Khi đó cháu đã gục rồi. Tối đó thì nhà không nói cho tôi biết, tôi cũng 71 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu. Quý vị chưa biết thế nào là bệnh đâu, chưa biết nó xâm nhập con virus vô con người thế nào đâu. Thì nó nói là không thở được nữa, chỉ muốn chết thôi".

Lúc hay tin con gái thập tử nhất sinh, tình cảm người cha trong ông không cho phép con mình có bất kỳ bất trắc gì nên ông đã quyết định: "Không phải là mình có tiền nhưng tôi phải điều ngay chuyên cơ để đưa cháu về. May quá về đúng kịp mà bác sĩ nói nếu để quá 24 tiếng đồng hồ là không thể cứu được. Đó là cái phước của gia đình tôi”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu tiên tiết lộ lý do thuê chuyên cơ đưa con gái mắc Covid - 19 về Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xem đoạn chia sẻ của doanh nhân, nhiều người đồng tình và ủng hộ quyết định năm ấy của ông: “Giàu có đến đâu, khi nói đến con cái máu mủ, cảm xúc là thứ không thể giả dối. Yêu thương vô bờ bến”, “Gặp chú ấy ở show Tự tình quê hương 3 của Cẩm Ly, hiền từ và đức độ”, “Bác là người có tầm rồi, cách nói chuyện rất cuốn hút, chân thật và đi vào lòng người”.

Nhiều người xúc động với câu chuyện của ông - Ảnh chụp màn hình

Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi đối với ông - Ảnh chụp màn hình

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng không quên gửi lời cảm ơn tới ekip bác sĩ đã chăm sóc tận tình và chu đáo cho con gái của ông: “Cảm ơn bác sĩ Phong đã trực tiếp cứu con tôi. Cảm ơn giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện đã điều trị cho con gái tôi".

Hơn cả tình yêu của người cha dành cho con gái của mình, người xem còn cảm nhận được sự chân thành của ông Johnathan thông qua những lời nói chân thành, nhân hậu nhưng không hề hoa mỹ.