Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát

Hậu trường 02/03/2023 16:45

Dưới phần bài đăng, nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Xuân Lan, Như Phúc, Jun Phạm,... đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn cùng nữ diễn viên.

Tường Vi là một trong những nữ diễn viên quá quen thuộc với khán giả mê phim Việt. Không chỉ được yêu mến bởi năng lực diễn xuất mà cuộc sống ngoài đời của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát - Ảnh 1
Tường Vi là một trong những nữ diễn viên quá quen thuộc với khán giả mê phim Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, trưa 2/3, người đẹp khiến fan không khỏi bàng hoàng khi thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Cụ thể, Tường Vi chỉ để một dòng trạng thái buồn bã thông báo rằng ba mình đột ngột qua đời. Đính kèm lời thông báo, nữ diễn viên đã đổi ảnh đại diện thành màu đen.

Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát - Ảnh 2
 Tường Vi chỉ để một dòng trạng thái buồn bã thông báo rằng ba mình đột ngột qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Dưới phần bài đăng, nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Xuân Lan, Như Phúc, Jun Phạm,... đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn cùng nữ diễn viên. Đồng thời, đồng nghiệp cũng mong cô sẽ sớm vực dậy tinh thần và vượt qua được biến cố mất mát này. Ngoài các nghệ sĩ, rất đông người hâm mộ cũng có hành động an ủi nữ diễn viên sinh năm 1989.

Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát - Ảnh 3
Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát - Ảnh 4
Dưới phần bài đăng, nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Xuân Lan, Như Phúc, Jun Phạm,... đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn cùng nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào dịp Tết Quý Mão, cô vẫn đăng hình du xuân cùng gia đình. Trong đó, thần sắc của ba nữ diễn viên vẫn tươi tắn. Đồng thời, gần đây, người hâm mộ cũng không thấy bài đăng nào liên quan đến tình hình sức khỏe ba của người đẹp. Vì vậy, sự ra đi này khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Tường Vi thông báo tin buồn, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên sơm vượt qua nỗi mất mát - Ảnh 5
Trước đó, vào dịp Tết Quý Mão, cô vẫn đăng hình du xuân cùng gia đình. Trong đó, thần sắc của ba nữ diễn viên vẫn tươi tắn - Ảnh: FBNV

Lúc sinh thời, nữ diễn viên cũng có mối quan hệ thân thiết với ba. Vì là con một nên cô nhận được sự yêu thương đủ đầy, yêu chiều hết mực từ phụ huynh. Ở tuổi U30, Tường Vi vẫn sống cùng gia đình. 

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