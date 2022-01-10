Từng trầm cảm vì sửa mũi bị hỏng, diễn viên Tường Vi giờ phục hồi nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo

Thời mới nổi tiếng, Tường Vi từng là một trong những diễn viên được công chúng vô cùng yêu mến, ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung tinh nghịch và tỏa sáng. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Không ngần ngại chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Tường Vi cho biết bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng sốc với chiếc mũi bị hỏng của mình.

Được biết, Tường Vi sau đó đã phải chỉnh sửa chiếc mũi đến 3 lần vì gặp phải sự cố không đáng có ở lần đầu tiên. Sau hành trình gian nan trải qua nhiều sóng gió, thậm chí từng có những suy nghĩ tiêu cực, Tường Vi giờ đây đã lấy lại tinh thần lẫn nhan sắc hoàn hảo.

Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên còn có phần thăng hạng nhan sắc khi phần chỉnh sửa đã hài hòa hơn. Cô thường chia sẻ những hình ảnh chụp bằng camera thường với làn da không tì vết khiến netizen trầm trồ. Có thể thấy, sau nhiều lần chỉnh sửa, Tường Vi hiện đã có dáng mũi ưng ý, nhan sắc của cô cũng nhờ vậy mà thăng hạng thấy rõ.

Làn da trắng mịn và đường nét gương mặt thon gọn hơn của Tường Vi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Quen thuộc với loạt những bộ phim truyền hình đình đám, Tường Vi để lại dấu ấn cho khán giả nhờ gương mặt khả ái, giọng nói duyên dáng và lối diễn xuất có hồn. Khoảng thời gian bị chê bai nhan sắc hậu phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, người đẹp sinh năm 1989 giảm tự tin trước công chúng nhưng không ngừng cải thiện để nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Nhìn lại loạt ảnh trong quá khứ, công chúng không khỏi kinh ngạc và dành cho Tường Vi sự động viên, lẫn chúc mừng vì nhan sắc hoàn hảo hiện tại. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, Tường Vi còn có nhiều khoảnh khắc làm cộng đồng mạng mãn nhãn với gu thời trang thời thượng, trẻ trung và mới lạ. Ở độ tuổi ngoài 30, Tường Vi có nhan sắc khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.