Từng nhận án tù 2 năm vì tàng trữ ma túy, diễn viên hài Hiệp Gà đã gửi lời động viên đến Châu Việt Cường - ca sĩ giết người trong cơn phê thuốc.

Ít ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường giết người vì ảo giác khi sử dụng ma túy. Trước sự việc chấn động này, rất nhiều khán giả cùng sao Việt đã lên tiếng chỉ trích và “ném đá” lối sống thác loạn của nam ca sĩ.

Khác với số đông, mới đây trên trang cá nhân, Hiệp Gà vừa chia sẻ hình ảnh chụp chung với Châu Việt Cường. Chưa dừng lại, nam diễn viên hài còn đăng kèm dòng trạng thái động viên và chia sẻ kinh nghiệm của mình với đàn em khi lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập.

Hiệp Gà khuyên Châu Việt Cường nên đón nhận mọi thứ và cải tạo thật tốt để sớm được tự do - Ảnh: FBNV

“Châu Việt Cường hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do, còn mọi thứ lúc này không quan trọng nữa em à. Buồn và thấy bâng khuâng quá trời!”, Hiệp Gà bày tỏ quan điểm của mình.

Nam diễn viên hài chia sẻ hình ảnh chụp chung với Châu Việt Cường - Ảnh: FBNV

Hiệp Gà đang lấy những kinh nghiệm mà bản thân từng trải qua để khuyên đàn em - Ảnh: FBNV

Vào năm 2007, Hiệp Gà từng vướng vòng lao lý vì phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh: Internet

Phải nhận án tù 2 năm nhưng vì cải tạo tốt, nam diễn viên được trả tự do sớm 7 tháng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hiệp Gà đã trở lại với công việc diễn xuất và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bà xã Diệu Thúy và con trai - Ảnh: Internet

Con đường sa ngã của Châu Việt Cường dưới mắt người thân Nhắc đến Châu Việt Cường, nhiều người đã hình dung ra ca sỹ này thuộc dạng "tài ít, tật nhiều". Việc Châu Việt Cường sử dụng ma túy và liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ không khiến nhiều người bất ngờ. Có chăng, người bất ngờ nhất là mẹ của đối tượng khi bà luôn nghĩ rằng, con trai mình “chỉ ham chơi đôi chút”(?).

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