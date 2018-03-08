Từng nhận án tù 2 năm vì tàng trữ ma túy, diễn viên hài Hiệp Gà đã gửi lời động viên đến Châu Việt Cường - ca sĩ giết người trong cơn phê thuốc.
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Ít ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường giết người vì ảo giác khi sử dụng ma túy. Trước sự việc chấn động này, rất nhiều khán giả cùng sao Việt đã lên tiếng chỉ trích và “ném đá” lối sống thác loạn của nam ca sĩ.
Khác với số đông, mới đây trên trang cá nhân, Hiệp Gà vừa chia sẻ hình ảnh chụp chung với Châu Việt Cường. Chưa dừng lại, nam diễn viên hài còn đăng kèm dòng trạng thái động viên và chia sẻ kinh nghiệm của mình với đàn em khi lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập.
“Châu Việt Cường hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do, còn mọi thứ lúc này không quan trọng nữa em à. Buồn và thấy bâng khuâng quá trời!”, Hiệp Gà bày tỏ quan điểm của mình.