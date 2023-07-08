Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50

Hậu trường 08/07/2023 15:36

Sau thời gian dài bị chê bai, Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 43 đang nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.

Suốt sự nghiệp ca hát, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất của cuộc thi Giọng hát hay Sinh viên Toàn quốc 2002; Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc 2005; Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất 2006 của giải Mai Vàng; Giải MAMA cho hạng mục "Nghệ sĩ châu Á của năm" 2014.... 

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả 

Tuy nhiên, khi hào quang sự nghiệp đang tỏa sáng Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt "biến dạng" được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng vào năm 2012. 

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 2
Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với gương mặt "biến dạng" được cho là do phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng vào năm 2012

Suốt một thời gian dài, Hồ Quynh Hương phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thị về ngoại hình. Thậm chí là bị gọi "thảm họa thẩm mỹ". Thời điểm đó khi được hỏi về việc bị gọi là "thảm họa thẩm mỹ", Hồ Quỳnh Hương thẳng thắn cho biết cô không buồn. 

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 3
Hồ Quynh Hương phải đối diện với những lời chỉ trích, miệt thì về ngoại hình

Nhiều người vẫn bán tin bán nghi việc cô chỉ sửa mũi như chia sẻ. Giống như bao người, thời gian "không tha" cho Hồ Quỳnh Hương. Nét thanh xuân, tươi mới của tuổi trẻ không còn nhưng vốn là người ăn chay trường nên Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 4
Hồ Quỳnh Hương hiện tại 

Thế nhưng mới đây, Hồ Quỳnh Hương lại một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ hình ảnh mới nhất với gương mặt khác hoàn toàn. Nhiều người cho rằng, họ không thể tìm thấy được nét cũ nào của nữ ca sĩ. Tuy nhiên không thể phủ nhận với diện mạo hiện tại, Hồ Quỳnh Hương trông trẻ đẹp hơn.

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 5
Hồ Quỳnh Hương trông trẻ đẹp và mặn mà ở tuổi 53 

Được biết, khi nói về tin đồn phẫu thuật hỏng khiến nhan sắc không còn như xưa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: 'Xưa cũng có đẹp đâu mà bây giờ chê xấu. Nói chung thì nhan sắc chưa lúc nào đẹp cả nên việc chê xấu đẹp không có nhiều ý nghĩa với trường hợp của Hương'.

Từng bị chê là 'thảm họa thẩm mỹ', Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi U50 - Ảnh 6
Ở tuổi 43, Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lập gia đình. Cô dành nhiều thời gian cho kinh doanh, tu tập chứ không còn quá đam mê nghệ thuật.

Là giọng ca ngôi sao nhưng Hồ Quỳnh Hương lại nhanh chóng chọn con đường kinh doanh khiến nhiều người tiếc nuối. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng 'Hồ Quỳnh Hương sợ hết thời nên giải nghệ sớm'.

Hiếm hoi xuất hiện trở lại trước truyền thông, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương ra sao mà nhiều netizen thản thốt: 'Thời gian quá tàn nhẫn!'

Hiếm hoi xuất hiện trở lại trước truyền thông, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương ra sao mà nhiều netizen thản thốt: 'Thời gian quá tàn nhẫn!'

Nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương được đặc biệt chú ý bởi trông có phần quá khác lạ so với trước.

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