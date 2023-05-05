Từ diễn viên nhí trở thành phi công "vạn người mê", hotboy Hà Duy có cuộc sống sung túc nhưng đường tình... chằng hề ngọt ngào

Vì được sinh ra trong gia đình có mẹ làm nghệ thuật nên Hà Duy từng được công chúng mong chờ sự đột phá trong tương lai với nghề diễn viên. Với lối diễn xuất khá tự nhiên, Hà Duy được nhiều đạo diễn ''chọn mặt gửi vàng'', ghi dấu ấn sâu đậm, nhiều người hâm mộ cho rằng Hà Duy sẽ tiếp tục con đường làm diễn viên.

Cựu diễn viên Hà Duy (tên đầy đủ là Phạm Hà Duy, sinh năm 1987) được biết đến là con trai của NSƯT Hương Dung. Từ nhỏ, Hà Duy được mẹ cho tham gia hoạt động nghệ thuật. Năm 4 tuổi, anh đã có vai diễn đầu tiên của mình.

Hiện tại anh đang là Phi công cho một hãng hàng không - Ảnh: Internet

Tuy nhiên anh khiến người hâm mộ phải bất ngờ khi tuyên bố sẽ rẽ ngang con đường trở thành một diễn viên chuyện nghiệp sang phi công. Được biết cựu diễn viên có thành tích học tập rất tốt tại trường Đại học, vì thế nên Hà Duy luôn nhận được sự yêu thương lẫn tin tưởng từ gia đình trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn lựa.

Tuy không còn hoạt động trong showbiz, Hà Duy vẫn được mọi người quan tâm, theo dõi. Cuộc sống của cựu diễn viên rất sung túc và sự nghiệp ổn định. Hiện tại nam diễn viên đã rút lui khỏi làng giải trí hoàn toàn và tập trung công việc trong một hãng hàng không lớn. Ngoài ra, anh thường xuyên đi du lịch khám phá nhiều nơi.

Hà Duy có sự nghiệp ổn định - Ảnh: Internet

Mặc dù có sự nghiệp thành công, song chuyện tình cảm của nam phi công lại khiến nhiều người tiếc nuối. Phạm Hà Duy từng bén duyên với Âu Hà My - nữ giảng viên từng được chú ý với nhan sắc xinh đẹp. Chuyện tình của cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cả hai đều là trai tài, gái sắc. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi cũng khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào lên mạng xã hội.



Cuộc tình ngang trái với Âu Hà My - Ảnh: Internet

Đến năm 2018, sau một thời gian tìm hiểu, Phạm Hà Duy và Âu Hà My quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình hai bên đã làm lễ dạm ngõ, cặp đôi cùng nhau đi lựa váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tưởng rằng mọi chuyện viên mãn nhưng thông tin cả hai bất ngờ "đường ai nấy đi" chỉ sau đó vài tháng khiến dân tình hoang mang.

Vốn làm công việc phi công bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh nên Phạm Hà Duy vẫn lẻ bóng nhiều năm sau khi mối tình tan vỡ. Cho đến cuối năm 2022, 4 năm sau lần hủy hôn, anh chàng mới đăng tải một bức hình, úp mở về chuyện có bạn gái mới.

Hà Duy đăng ảnh hình xăm đôi với bạn gái mới

Sau đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Hà Duy hạn chế chia sẻ những chuyện đời tư. Anh tập trung vào công việc và vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Tuy không còn hoạt động trong showbiz, Hà Duy vẫn được mọi người quan tâm, theo dõi.