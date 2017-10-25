Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai

Hậu trường 25/10/2017 15:42

Bị dư luận "ném đá" vì hành động ngồi trong lòng một người đàn ông khác trước mặt con và Tim, Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ làm nhiều khán giả chú ý.

Vừa qua, một người bạn của Trương Quỳnh Anh và Tim bất ngờ chia sẻ hình ảnh cặp đôi đưa con trai đi ăn. Mặc dù, cả hai ngồi sát bên nhau nhưng lại tỏ ra khá lạnh nhạt và không còn tình cảm như trước đây.

Đặc biệt, hành động Trương Quỳnh Anh ngồi hẳn trong lòng một người đàn ông trước mặt con trai và Tim khiến nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích từ công chúng. Nhiều người cho rằng dù đã thông báo "chính thức chia tay" nhưng nữ ca sĩ cũng không nên vô tư tạo dáng thoải mái bên một người đàn ông khác, dù có là bạn thân đi chăng nữa.

Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai - Ảnh 1
Nhiều khán giả nhận ra dù cùng nhau dẫn con đi chơi nhưng Trương Quỳnh Anh và Tim không còn tình cảm như trước đây - Ảnh: Internet

Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai - Ảnh 2
Hành động ngồi trong lòng người đàn ông khác trước mặt con trai và Tim khiến Trương Quỳnh Anh phải hứng nhiều "gạch đá" - Ảnh: Internet

Trước ồn ào này, Trương Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô và Tim vui vẻ đi dạo tại trung tâm mua sắm. Nữ ca sĩ 8x hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Nắm tay nhau trên đừơng tung tăng tăng tăng tằng tắng...".

Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai - Ảnh 3
"Cặp đôi thị phi" cùng nhau hẹn hò như thuở mới yêu - Ảnh: FBNV

Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai - Ảnh 4
Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật dù trước đây Trương Quỳnh Anh đã chính thức tuyên bố chia tay trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của "cặp đôi thị phi" đã thu hút được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Không ít người hâm mộ tin rằng đây là cách bà mẹ một con khẳng định tình cảm dành cho chồng cũng như rút lại tuyên bố chính thức chia tay trước đây của mình.

Nhiều lời chúc mừng và thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho tình cảm của Tim và Trương Quỳnh Anh. Một số bình luận tiêu biểu như: "Chúc vợ chồng em vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, chị rất ngưỡng mộ vợ chồng em", "Chúc vợ chồng anh chị mãi hạnh phúc như vậy" hay "Dễ thương quá Quỳnh Anh"...

Trương Quỳnh Anh có phản ứng lạ khi bị 'ném đá' vì ngồi trong lòng người đàn ông khác ngay trước mặt chồng và con trai - Ảnh 5
Người hâm mộ cặp đôi vui mừng vì thấy thần tượng vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Vào ngày 8/10, Trương Quỳnh Anh đăng tải dòng trạng thái với nội dung: "Chính thức ly hôn". Mặc dù ngay sau đó nữ ca sĩ đã xoá dòng trạng thái nhưng vẫn khiến dư luận xôn xao. Thêm vào đó, Tim và Trương Quỳnh Anh không hề đăng tải hình ảnh của nhau trên trang cá nhân khiến người hâm mộ đặt nghi vấn cả hai đã chia tay thực sự.

Tim và Trương Quỳnh Anh lại thân thiết bên nhau sau tuyên bố đã chính thức ly hôn

Tim và Trương Quỳnh Anh lại thân thiết bên nhau sau tuyên bố đã chính thức ly hôn

Hình ảnh Tim và Trương Quỳnh Anh cùng con trai vui vẻ chụp hình với một người bạn đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

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