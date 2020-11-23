Trương Ngọc Ánh tái hợp chồng cũ trong tiệc sinh nhật con gái, bé Bảo Tiên gây ngỡ ngàng với vóc dáng siêu mẫu

Hậu trường 23/11/2020 15:10

Loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật con gái Trương Ngọc Ánh trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Dù đã ly hôn nhưng Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những người bạn. Cả hai không ngại gặp mặt hay công khai những khoảnh khắc tái ngộ nhau trong mỗi dịp đặc biệt của con gái Bảo Tiên.

Mới đây, cặp đôi đã cùng nhau tổ chức sinh nhật mừng tuổi 12 cho con gái. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên “Hương Ga” hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng chồng cũ trong tiệc sinh nhật con gái kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bà nội và bà ngoại đã tổ chức sinh nhật cho cháu, cám ơn các cô chú đã dành một buổi chiều quý báu đến để chúc mừng sinh nhật cháu Devon Trần.

12 tuổi là bước ngoặc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của con, sự trưởng thành và lớn khôn của con là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Xin gửi lời cảm ơn yêu thương chân thành nhất đến mọi người”.

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Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn hội ngộ trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy bữa tiệc được đầu tư, trang trí hoành tráng chẳng khác gì một sự kiện giải trí với sự tham gia của dàn khách mời đình đám Vbiz như: Đoan Trang, chồng cũ Lệ Quyên...

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Trong một khung hình, Bảo Tiên còn cao hơn hẳn Đoan Trang – Ảnh: FB

Có thể thấy, dù mới chỉ 12 tuổi nhưng Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh đã dậy thì thành công khi sở hữu chiều cao nổi bật, đôi chân thon dài nuột nà cùng thân hình mảnh mai. Cô bé sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ. Nhiều người nhận xét Bảo Tiên sẽ sớm trở thành siêu mẫu tương lai của làng giải trí.

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Từ khóa:   con gái Trương Ngọc Ánh Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh Bảo Tiên

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