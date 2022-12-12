Trường Giang nghẹn ngào nhớ lại tuổi thơ cơ cực của bản thân: Từng thi vào sư phạm, bị đuổi học vì không có tiền

Trường Giang là nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt, bên cạnh những vai diễn làm nên thương hiệu, anh còn nổi tiếng là nghệ sĩ có nhiều tài lẻ. Những chương trình mà anh tham gia luôn thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trường Giang chia sẻ bản thân trong suốt 12 năm học, anh chưa từng biết ăn sáng là gì, cứ đi loanh quanh xóm rồi người ta cho gì thì ăn đó. Nam nghệ sĩ tâm sự: “Mọi người còn có ước mơ chứ ngày xưa tôi chẳng biết mơ ước cái gì, giờ nói lại muốn khóc lắm. Tôi từng phải đi xin ăn hàng xóm rồi đi làm phục vụ cho quán, vũ trường”.

Gần đây nhất, trong một chương trình truyền hình ăn khách do MC Trường Giang dẫn dắt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng. Mở đầu chương trình mọi người cùng nhau chia sẻ về những ngã rẽ của cuộc đời và cơ duyên đến với nghệ thuật. Sau khi nghe các nghệ sĩ chia sẻ, Trường Giang không khỏi nghẹn ngào nhớ lại tuổi thơ cơ cực của bản thân.

Nam danh hài cũng chia sẻ thêm bản thân lúc đó không có niềm tin vào tương lai, anh cũng không có ước mơ chỉ biết bản thân phải mưu sinh kiếm sống lo cho bản thân. Bên cạnh đó, Trường Giang còn khiến nhiều người bất ngờ vì bản thân từng thi vào trường sư phạm với lý do “học sư phạm không tốn tiền”.

Trường Giang từng làm phục vụ tại quán nhậu, vũ trường... để mưu sinh trước khi nổi tiếng. (Ảnh: FB Trường Giang)

Tuy xúc động nhưng anh cũng hóm hỉnh chia sẻ: “Vì sức học không tốt nên thi cao đẳng sư phạm nhưng ai ngờ rớt”. Khán giả và những nghệ sĩ có mặt ở trường quay không khỏi bật cười vì sự thành thật của Trường Giang. Thêm vào đó anh còn chia sẻ từng bị đuổi học ở trường diễn viên vì không có tiền đóng học phí khiến nhiều khán giả xót xa.

Sau khi thi trượt cao đẳng sư phạm, Trường Giang lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh đi bán nước suối dạo nhưng cứ cầm nước gõ cửa nhà đều bị người ta “đóng rầm cửa lại”. Sau đó nam nghệ sĩ tiếp tục xin đi phát tờ rơi rồi đến phục vụ quán ăn và vũ trường. Trong một lần đi làm có vị khách làm vỡ li nhưng sau đó người đó bỏ đi, bản thân nam diễn viên phải đền tiền và số tiền đó bằng cả ngày lương của anh.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang là một trong những diễn viên, MC nổi tiếng được khán giả yêu mến. (Ảnh: FB Trường Giang)

Trải qua ngần ấy năm bươn chải nơi đất khách quê người, chàng trai gốc miền Trung nghèo khó, luôn tự ti với ngoại hình của mình và chưa từng có suy nghĩ trở thành nghệ sĩ nay đã đổi đời. Có thể nói, Trường Giang là nam nghệ sĩ thành danh trong điều kiện đặc biệt. Bản thân nam diễn viên hài phải tự bươn chải và nỗ lực từng ngày để có được thành công như ngày hôm nay.