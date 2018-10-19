Trường Giang lo lắng về chuỗi ngày 'bi thương' bị vợ hành hạ sau khi có bầu, sinh con

Hậu trường 19/10/2018 15:33

Kết hôn chưa bao lâu, Trường Giang đã bày tỏ sự hoang mang khi liên tục bị bạn bè chia sẻ về những trải nghiệm "kinh hoàng" khi vợ mang thai và sinh con.

“Về chung nhà” với Nhã Phương mới vài tuần, Trường Giang liên tục khiến người hâm mộ thích thú khi có những tâm sự thú vị về cuộc sống vợ chồng son. Cách đây ít ngày, “Mười Khó” bất ngờ "tố" bà xã Nhã Phương quản lý quá chặt, giữ hết tiền không còn một đồng. Thậm chí anh còn “bức xúc” khi bị vợ chăm nom cuộc sống của mình như mẹ.

Trường Giang lo lắng về chuỗi ngày 'bi thương' bị vợ hành hạ sau khi có bầu, sinh con - Ảnh 1
Trường Giang và Nhã Phương vừa trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, nam danh hài lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái hoang mang. Anh lo lắng khi bị bạn bè hù dọa về tháng ngày “khốn khổ” sau khi vợ mang thai và sinh con.

Trường Giang hỏi ý kiến dân mạng để không trở thành người chồng vô tâm: "Từ ngày cưới vợ, cứ bị bạn bè hù dọa hoài 'Giờ còn son thì vui đó nha, chứ sau này vợ mày đẻ, rồi mày sẽ thấy cảnh!!!'

Tui chỉ mong cuộc đời mình không đi vào ngõ cụt như mấy đứa bạn bỉm sữa khác, kiểu như:

- Sáng sớm vợ nói thèm trà sữa. Không dậy đi mua nổi thế là vợ giận.

- Đi làm, điện thoại hết pin, vợ gọi không được cũng giận.

- Post hình chung mà mặt chồng sáng hơn vợ cũng giận.

- ... Và trăm ngàn câu chuyện khác của cuộc đời làm chồng mà tui đã nghe.

8 tiếng đi làm hết 7 tiếng quay hình, 1 tiếng dành cho các bữa ăn, thì làm sao nghe máy được. 12 giờ mới ngủ sáng sớm bị vợ dựng đầu dậy đi mua trà sữa thì ai mà không cáu. Nhưng rồi cũng lẳng lặng đi mua 2 ly trà sữa bù đắp. Thế mà bả nói 'Em hết thèm rồi'.

Bởi, khổ cho những ông chồng không khéo léo, không biết cách thể hiện tình yêu với vợ, chỉ biết lẳng lặng quan tâm nên suốt ngày bị cho là kẻ vô tâm. Ai có kinh nghiệm chỉ cho tui dùm đi, để bớt sợ".

Trường Giang lo lắng về chuỗi ngày 'bi thương' bị vợ hành hạ sau khi có bầu, sinh con - Ảnh 2
Dân mạng hào hứng chia sẻ nỗi lo với Trường Giang - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số mọi người đều trấn an nam danh hài. Bên cạnh đó, nhiều người tiếp tục hoài nghi Nhã Phương đang mang thai nên mới khiến "chàng hề xứ Quảng" lo lắng như thế.

Trường Giang lo lắng về chuỗi ngày 'bi thương' bị vợ hành hạ sau khi có bầu, sinh con - Ảnh 3
Hiện tại, Nhã Phương đang vướng nghi án mang thai vì lộ vòng 2 lớn - Ảnh: Internet
Trường Giang lo lắng về chuỗi ngày 'bi thương' bị vợ hành hạ sau khi có bầu, sinh con - Ảnh 4
Diện áo rộng nhưng cô nàng vẫn lộ bụng to bất thường - Ảnh: Internet

 

Trường Giang: "Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi"

Trường Giang: "Tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Suốt ngày bị lên báo chửi"

"Những người yêu thích, ái mộ mình thì không sao, chứ kẻ ghét mình thì đầy rẫy" – Trường Giang tỏ vẻ bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang cuộc sống của Trường Giang vợ chồng trường giang nhã phương đám cưới Trường Giang - Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 16 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 47 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42