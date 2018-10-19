Kết hôn chưa bao lâu, Trường Giang đã bày tỏ sự hoang mang khi liên tục bị bạn bè chia sẻ về những trải nghiệm "kinh hoàng" khi vợ mang thai và sinh con.

“Về chung nhà” với Nhã Phương mới vài tuần, Trường Giang liên tục khiến người hâm mộ thích thú khi có những tâm sự thú vị về cuộc sống vợ chồng son. Cách đây ít ngày, “Mười Khó” bất ngờ "tố" bà xã Nhã Phương quản lý quá chặt, giữ hết tiền không còn một đồng. Thậm chí anh còn “bức xúc” khi bị vợ chăm nom cuộc sống của mình như mẹ. Trường Giang và Nhã Phương vừa trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, nam danh hài lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái hoang mang. Anh lo lắng khi bị bạn bè hù dọa về tháng ngày “khốn khổ” sau khi vợ mang thai và sinh con.

Trường Giang hỏi ý kiến dân mạng để không trở thành người chồng vô tâm: "Từ ngày cưới vợ, cứ bị bạn bè hù dọa hoài 'Giờ còn son thì vui đó nha, chứ sau này vợ mày đẻ, rồi mày sẽ thấy cảnh!!!' Tui chỉ mong cuộc đời mình không đi vào ngõ cụt như mấy đứa bạn bỉm sữa khác, kiểu như:

- Sáng sớm vợ nói thèm trà sữa. Không dậy đi mua nổi thế là vợ giận. - Đi làm, điện thoại hết pin, vợ gọi không được cũng giận. - Post hình chung mà mặt chồng sáng hơn vợ cũng giận. - ... Và trăm ngàn câu chuyện khác của cuộc đời làm chồng mà tui đã nghe. 8 tiếng đi làm hết 7 tiếng quay hình, 1 tiếng dành cho các bữa ăn, thì làm sao nghe máy được. 12 giờ mới ngủ sáng sớm bị vợ dựng đầu dậy đi mua trà sữa thì ai mà không cáu. Nhưng rồi cũng lẳng lặng đi mua 2 ly trà sữa bù đắp. Thế mà bả nói 'Em hết thèm rồi'. Bởi, khổ cho những ông chồng không khéo léo, không biết cách thể hiện tình yêu với vợ, chỉ biết lẳng lặng quan tâm nên suốt ngày bị cho là kẻ vô tâm. Ai có kinh nghiệm chỉ cho tui dùm đi, để bớt sợ". Dân mạng hào hứng chia sẻ nỗi lo với Trường Giang - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số mọi người đều trấn an nam danh hài. Bên cạnh đó, nhiều người tiếp tục hoài nghi Nhã Phương đang mang thai nên mới khiến "chàng hề xứ Quảng" lo lắng như thế. Hiện tại, Nhã Phương đang vướng nghi án mang thai vì lộ vòng 2 lớn - Ảnh: Internet Diện áo rộng nhưng cô nàng vẫn lộ bụng to bất thường - Ảnh: Internet

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