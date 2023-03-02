Vừa qua, thông tin Cát Tường bị dồn ép phải rút khỏi vị trí dẫn show hẹn hò cùng Quyền Linh đã gây ra nhiều xôn xao và tranh cãi. Mới đây nhất, làm rõ về ồn ào này, Cát Tường đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông.

Chương trình gọi chúng tôi lên, song mâu thuẫn khó giải quyết, nên một người phải ra đi. Ê-kíp chọn giữ MC Quyền Linh, tôi rời chương trình. Lúc đó, tôi chọn giải pháp im lặng vì cuộc sống chưa được ổn định, công việc không chắc chắn. Tôi sợ, nếu nói ra sẽ bị khán giả mắng nhiều hơn".

Cụ thể, nữ MC bất ngờ tiết lộ chuyện từng có mâu thuẫn với Quyền Linh khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo như Cát Tường tiết lộ, cách đây 3 năm cô buộc rời khỏi chương trình khi đang dẫn cùng anh: "Tôi và anh Quyền Linh có mâu thuẫn, đó là chuyện cá nhân, không liên quan gì đến chương trình hay chuyên môn. Vì không vui vẻ nên khi làm chung, chúng tôi không tự nhiên.

Mới đây, nữ MC bất ngờ tiết lộ chuyện từng có mâu thuẫn với Quyền Linh khiến khán giả ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Vì là mâu thuẫn cá nhân giữa hai người nên không thể rõ lý do là gì nhưng khán giả thấy được cả hai rất căng thẳng.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Cát Tường từng chia sẻ rất biết ơn MC Quyền Linh. Đặc biệt, đàn anh còn hỗ trợ cô rất nhiều về kinh tế khi cô gặp khó khăn. MC Cát Tường từng chia sẻ: “Trải qua những ngày tháng đi diễn chung phục vụ bà con, anh em chơi thân khi còn nghèo lắm chứ không phải như bây giờ. Khi tôi lấy chồng, cuộc sống bôn ba nhiều nơi rồi khi quay trở lại Sài Gòn, khoảng 10 năm trở lại đây, tôi được anh dẫn dắt để có sự nghiệp mà tôi rất thành công như hiện nay.

Không thể không nhắc đến cái ơn của anh Linh đã dành cho tôi mà lúc đó anh đã là MC quốc dân rồi. Không chỉ trong công việc, mà ngay trong cuộc sống, anh em gặp nhau cũng ríu rít trò chuyện từ tình duyên, mai mối, anh Linh cũng rất lo lắng cho số phận của người em gái hẩm hiu như tôi. Cả về kinh tế, anh Linh cũng hay hỗ trợ tôi rất nhiều”. Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Cát Tường từng chia sẻ rất biết ơn MC Quyền Linh - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả nhận xét rằng có lẽ Cát Tường là người thẳng tính nên đôi lúc có thể nói điều gì đó làm Quyền Linh buồn. Hiện tại, được biết, khúc mắc giữa 2 người đã được giải quyết nhẹ nhàng hơn và Cát Tường chia sẻ khi chạm mặt tại sự kiện, cũng có chào hỏi nhau. Người hâm mộ cũng mong muốn cả 2 có thể tháo gỡ khúc mắc để trở lại thân thiết như xưa.